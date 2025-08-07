Estados Unidos duplicó la recompensa por información que facilite la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Según anunció la fiscal general, Pam Bondi, este jueves 7 de agosto de 2025, la medida intensifica la presión sobre el líder venezolano, acusado desde 2020 por los supuestos delitos de narcotráfico y terrorismo.

La decisión elevó el monto de 25 millones de dólares ofrecido en enero de 2025 a 50 millones.

Con esta millonaria recompensa se busca incentivar la entrega de información que permita la captura de Maduro.

La fiscal afirmó que el objetivo es acabar con las redes criminales supuetamente vinculadas a Maduro que afectan la seguridad nacional de Estados Unidos.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

Acusaciones por narcotráfico y terrorismo

El gobierno de Estados Unidos acusó a Maduro en 2020, durante la primera administración de Donald Trump, de supuestamente liderar actividades de narcotráfico y terrorismo.

Bondi señaló que Maduro colabora con organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Sol para introducir drogas ilegales en territorio estadounidense. Estas acciones, según la fiscal, generan violencia y desestabilizan la región.

Además, la fiscal estadounidense anunció que hasta la fecha, “la Administración de Control de Drogas (DEA) incautó 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus socios”.

De esta carga, se acusa que al menos siete toneladas están vinculadas al mandatario venezolano, “lo que representa una fuente principal de ingresos para los carteles con sede en Venezuela y México”, añadió la funcionaria.

Supuestas incautaciones millonarias

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó más de 700 millones de dólares en activos ligados a Maduro, aseguró Bondi. Entre estos se incluyen dos aviones privados y nueve vehículos.

Pam Bondi compartió un video en redes sociales donde calificó la recompensa como un “hecho histórico“. En el mensaje, enfatizó que Maduro representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

La fiscal aseguró que el gobierno no descansará hasta que el presidente venezolano enfrente la justicia por sus presuntos crímenes.

“Maduro no escapará de la justicia y rendirá cuentas por sus atroces crímenes”, concluyó en su mensaje la fiscal general.

