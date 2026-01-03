La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos provocó un rechazo inmediato de presidentes y bloques de izquierda en América Latina, que denunciaron una violación al derecho internacional y pidieron una intervención urgente de Naciones Unidas para frenar la escalada militar en Venezuela.

Más noticias

La reacción de los presidentes de izquierda sobre la captura de Nicolás Maduro

La reacción de los presidentes de izquierda en América Latina se activó tras la confirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un ataque militar a gran escala contra Venezuela y la captura del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron capturados la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026.

Los pronunciamientos coincidieron en condenar la acción, advertir riesgos para la estabilidad regional y exigir una respuesta inmediata de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Claudia Sheinbaum rechazó el ataque y dijo que es una violación a la Carta de la ONU

El Gobierno de México rechazó “enérgicamente” las acciones militares ejecutadas de forma unilateral por Estados Unidos en territorio venezolano.

La Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó, en un comunicado compartido por la presidenta Claudia Sheinbaum, que el ataque constituye una violación del artículo 2 de la Carta de la ONU.

El Ejecutivo mexicano sostuvo que estas operaciones ponen en riesgo la paz regional y urgió a Naciones Unidas a actuar de inmediato para desescalar las tensiones y facilitar una solución pacífica y conforme al derecho internacional.

La Cancillería mexicana remarcó que América Latina y el Caribe son una zona de paz construida sobre el respeto mutuo entre los Estados. El Gobierno advirtió que cualquier acción militar compromete la estabilidad de la región y debilita los mecanismos multilaterales. México insistió en que el diálogo debe ser el camino para resolver los conflictos entre países.

Lula da Silva habla de ‘una línea inaceptable’ sobre la captura de Nicolás Maduro

Desde Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos contra Venezuela como hechos que “cruzan una línea inaceptable”. Lula afirmó que el ataque constituye una afronta grave a la soberanía venezolana y crea un precedente peligroso para la comunidad internacional. El mandatario brasileño sostuvo que la violación del derecho internacional abre la puerta a un escenario de violencia e inestabilidad global.

Lula señaló que la operación militar recuerda los peores episodios de interferencia en la política de América Latina. Reiteró que la región debe mantenerse como una zona de paz y afirmó que las Naciones Unidas necesita responder de forma vigorosa ante lo ocurrido. Brasil, añadió, se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación entre las partes.

En paralelo, el Gobierno de Venezuela solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras los bombardeos registrados en Caracas y otras zonas del país. La vicepresidenta Delcy Rodríguez declaró que el Ejecutivo desconoce el paradero de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. La funcionaria exigió al Gobierno de Estados Unidos que presente una prueba de vida de ambos.

La ALBA acusa a Estados Unidos de ‘acto criminal de guerra’

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) se sumó a las críticas y acusó a Estados Unidos de cometer un “acto criminal de guerra” contra Venezuela. El bloque afirmó que la operación viola la Carta de las Naciones Unidas. También, amenaza la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe. La ALBA sostuvo que el ataque busca apropiarse de recursos estratégicos venezolanos, como el petróleo y el oro, mediante una política de intervención y cambio de régimen.

El bloque regional exigió una postura firme de los gobiernos y de los organismos internacionales. La ALBA convocó a los países democráticos y comprometidos con la paz a rechazar sin ambigüedades la ofensiva militar. Mientras tanto, Trump anunció que ampliará la información sobre la operación en una rueda de prensa desde Florida, tras reportes de explosiones y sobrevuelo de aeronaves militares en varias ciudades venezolanas.

Los primeros en reaccionar a Nicolás Maduro: Colombia y Cuba

Colombia y Cuba fueron los primeros países en reaccionar este sábado a los ataques perpetrados por Estados Unidos en Venezuela, que han sido condenados también por senadores demócratas estadounidenses y por Rusia.

“En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo, han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles”, manifestó el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Lo escribió en su cuenta de la red social X, en la que señaló que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “deben reunirse de inmediato”.

En la misma red social, Petro añadió más tarde: “El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”.

Lo dijo en los primeros momentos de desconcierto, tras una madrugada de explosiones en territorio venezolano.

También se pronunció el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, quien denunció un “criminal ataque” de Estados Unidos contra Venezuela y exigió una reacción “urgente” de la comunidad internacional.

“Cuba denuncia y demanda urgente reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a Venezuela. (…) Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América”, advirtió Bruno Rodríguez en su cuenta de X.

Irán, el socio de Venezuela, se pronunció

Irán, otro socio de Venezuela, condenó el ataque militar de Estados Unidos, al que calificó de violación flagrante del derecho internacional, y pidió una respuesta inmediata de la comunidad internacional para frenarlo.

“El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela constituye una violación manifiesta de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas básicas del derecho internacional2, denunció el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

Un aliado fiel, el expresidente de Bolivia Evo Morales, también repudió en X el “bombardeo de Estados Unidos contra Venezuela” y denunció que es una “brutal agresión imperial”.

Rusia aboga por el diálogo

Desde Rusia, otro aliado de la Venezuela de Nicolás Maduro, el Ministerio de Exteriores condenó este sábado la “agresión militar” de Estados Unidos y abogó por el diálogo para evitar una mayor escalada en la región.

“En la situación actual es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida (a la situación) a través del diálogo”, señaló el comunicado oficial del ministerio ruso, que añadió que Washington cometió un “acto de agresión militar” contra Venezuela, lo cual es “profundamente preocupante”.

“Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son infundados”, afirmaron en Moscú.

Con información de EFE

Información externa: Los bombardeos de Estados Unidos a Venezuela