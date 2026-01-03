El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, será trasladado este sábado 3 de enero de 2026 a Nueva York, donde quedará bajo custodia federal antes de su comparecencia judicial, según reportes de medios estadounidenses. La información indica que su destino inicial será un centro de detención en Brooklyn, mientras se define el cronograma de su audiencia en el Distrito Sur de Nueva York.

Traslado y custodia en Brooklyn para Nicolás Maduro en Estados Unidos

De acuerdo con CNN, Maduro será llevado al Metropolitan Detention Center. La cadena señala que el mandatario deberá comparecer “a más tardar” el próximo lunes ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan.

Según The New York Times, Maduro y su esposa comparecerán ante un juez del Distrito Sur de Nueva York. El diario detalla que el traslado se realizaría desde el Stewart International Airport, ubicado a unos 115 kilómetros al norte de la ciudad, hacia el tribunal federal en el Bajo Manhattan. El medio agrega que aún no está claro cuándo llegarán a Nueva York ni si cuentan ya con abogados defensores, y que se prevé un operativo de seguridad estricto.

Por su parte, NBC informó que Maduro viaja en un avión procedente del Caribe rumbo a un aeropuerto del área de Nueva York y que, posteriormente, sería trasladado en helicóptero a la ciudad, donde permanecerá bajo custodia hasta la audiencia.

Acusación sustitutiva y antecedentes del caso

Este sábado se hizo pública una imputación sustitutiva ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien ya supervisaba la causa abierta en 2020. La acusación original, basada en una investigación de la DEA, señalaba a Maduro como líder del llamado Cartel de los Soles, una red vinculada a altos mandos militares venezolanos.

El nuevo documento mantiene los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas y artefactos destructivos. Además, amplía la descripción de las actividades ilícitas e incorpora nuevos imputados, entre ellos la esposa de Maduro y uno de sus hijos, con penas que podrían derivar en largas condenas de prisión.

