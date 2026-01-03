El Gobierno del Ecuador expresó su respaldo al pueblo de Venezuela en el proceso para recuperar la democracia, tras los hechos registrados en ese país durante la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026. Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a través de un comunicado oficial.

Expectativa por la reinserción democrática de Venezuela en la región

La Cancillería señaló que Ecuador valora las acciones orientadas a que el pueblo venezolano recupere la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, así como un futuro basado en la paz, el respeto a los derechos humanos, el desarrollo y la prosperidad.

En el comunicado, el Gobierno ecuatoriano manifestó su expectativa de que Venezuela logre una pronta reinserción entre las democracias plenas de la región, con el ejercicio del mandato constitucional de las autoridades legítimamente electas en 2024.

Comunicado Oficial



El Ecuador apoya al pueblo de Venezuela en el proceso para recuperar la democracia

Según el pronunciamiento oficial, este proceso resulta clave para la estabilidad regional y para el restablecimiento del orden democrático en el país vecino.

Pronunciamiento contra el crimen organizado y el narcoterrorismo

El Gobierno del Ecuador también expresó su apoyo a la lucha regional para erradicar el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo. En ese contexto, el comunicado atribuye al régimen de Nicolás Maduro acciones que atentaron contra la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

La Cancillería sostuvo que ese régimen reprimió al pueblo venezolano mediante hambre, cárcel y tortura, y que estas acciones provocaron el desplazamiento forzado de más de ocho millones de personas. Además, señaló que la vinculación con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional afectó la paz y la seguridad de la región.

Voluntad de cooperación con autoridades legítimas

El Gobierno Nacional manifestó su disposición de trabajar de manera cercana con las autoridades legítimas de Venezuela para contribuir a la reconstrucción democrática y al desarrollo económico y social de la población venezolana.

Finalmente, Ecuador reiteró su apoyo al pueblo de Venezuela en el retorno de la democracia y reafirmó su compromiso con los principios del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en especial en lo relacionado con la protección de los derechos humanos y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Información extra: Ecuador

