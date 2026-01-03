Una operación militar de Estados Unidos terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026. Las fuerzas estadounidenses actuaron mientras la pareja dormía, según revelaron fuentes cercanas al operativo citadas por CNN.

El medio informó que los agentes ingresaron al dormitorio y retiraron a ambos de manera forzada. CBS News también confirmó la detención y señaló que una unidad especial del Ejército de Estados Unidos lideró la acción que concluyó con la captura del gobernante venezolano.

Redada nocturna sin bajas estadounidenses

Según CNN, los efectivos sacaron a rastras a Maduro y a Flores desde su habitación. Dos fuentes familiarizadas con el operativo entregaron esos detalles al canal de noticias. La intervención ocurrió en mitad de la noche, cuando la pareja descansaba.

CBS News añadió que el Ejército estadounidense utilizó a la fuerza de élite Delta Force para ejecutar la misión. Esta unidad de operaciones especiales asumió el control de la redada y concretó la captura del mandatario venezolano.

Un funcionario estadounidense indicó que la operación no provocó víctimas entre las fuerzas de Estados Unidos. La fuente precisó que el procedimiento se desarrolló sin bajas durante la intervención militar.

Trump dijo que observó la captura en directo

El presidente estadounidense, Donald Trump, habló sobre el operativo pocas horas después. Aseguró que vio la captura de Maduro y de su esposa en tiempo real y describió la escena como un espectáculo televisivo.

“La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos”, afirmó Trump en una entrevista con Fox. El mandatario insistió en que la transmisión le permitió observar cada momento de la operación militar.

Las declaraciones de Trump se sumaron a los reportes de CNN, que detallaron la forma en que las fuerzas estadounidenses ingresaron al dormitorio y ejecutaron la captura. La información coincidió en que la acción ocurrió durante la madrugada y sin víctimas estadounidenses.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, agregó en rueda de prensa que la operación para apresar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, se produjo en “una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas”.

Donald Trump comparte la primera foto de Nicolás Maduro capturado

En la red social Truth, el presidente Donald Trump compartió la primera foto de Nicolás Maduro en poder de Estados Unidos.

En la foto se ve a Maduro vendado los ojos, vistiendo un calentador gris y con una botella de agua en sus manos.

La imagen fue tomada a bordo del USS Iwo Jima, según explicó el Peesidente de Estados Unidos en la publicación.

Detrás del presidente capturado puede verse un agente con un chaleco de la Administración de Control de Drogas (DEA).

