La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, invitó este domingo 4 de enero de 2026 al Gobierno de Estados Unidos a trabajar en una agenda conjunta de cooperación. El pronunciamiento llegó un día después de la captura del presidente Nicolás Maduro y de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, confirmara que su administración mantiene comunicación con la dirigencia chavista.

Rodríguez difundió el mensaje a través de un comunicado publicado en Telegram, donde firmó como presidenta encargada de Venezuela. En el texto, planteó una relación bilateral orientada al desarrollo compartido, dentro del marco de la legalidad internacional y con el objetivo de fortalecer una convivencia duradera entre los países.

Consejo de Ministros y encargo presidencial

La funcionaria publicó la comunicación luego de encabezar un Consejo de Ministros. En esa reunión estuvo acompañada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y por el titular de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) difundió imágenes del encuentro oficial.

El sábado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó que Rodríguez asumiera el cargo de presidenta encargada, tras la captura de Nicolás Maduro. La decisión judicial no precisó una fecha para el acto de juramentación. Hasta ahora, tampoco el Parlamento venezolano, ante el cual debe juramentarse el jefe de Estado, ha convocado públicamente a esta ceremonia.

En el comunicado, Rodríguez reiteró la vocación de paz del país y defendió la convivencia pacífica. Afirmó que Venezuela aspira a vivir sin amenazas externas y en un entorno de respeto mutuo y cooperación internacional. También dirigió un mensaje directo al presidente estadounidense. Señaló que los pueblos de la región merecen diálogo y no guerra, y sostuvo que ese ha sido el planteamiento constante del presidente Maduro y del país en este momento.

La dirigente chavista expresó además su aspiración de que Venezuela se convierta en una “gran potencia” donde todos los ciudadanos puedan encontrarse. Reafirmó que el país tiene derecho a la paz, al desarrollo, a la soberanía y al futuro.

Exigencias y advertencias de Donald Trump

Ese mismo domingo, el presidente Donald Trump exigió a Rodríguez “acceso total” a Venezuela en términos de recursos naturales y otros ámbitos. Al mismo tiempo, reveló que su gobierno evalúa la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas.

Trump afirmó que Estados Unidos necesita acceso total al petróleo y a otros recursos para permitir la reconstrucción del país. Cuando se le preguntó a qué otros aspectos se refería, mencionó la infraestructura nacional. Indicó que las carreteras no se construyen y que los puentes se están cayendo.

El mandatario estadounidense también aseguró que su equipo está a cargo del proceso. Recordó que, al anunciar la captura de Maduro el sábado, reiteró que el país será gobernado por personas de su confianza para garantizar una transición. En una entrevista concedida al semanario The Atlantic, Trump advirtió que, si Rodríguez “no hace lo correcto”, enfrentará un futuro peor que el de Maduro.

