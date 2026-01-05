Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Maduro

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes 5 de enero de 2026 como presidenta encargada del país, dos días después de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en una operación militar en Caracas y en otros tres estados cercanos.

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Juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, la funcionaria –primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo– aseguró que, en estas “horas terribles de amenazas contra la estabilidad”, no va a descansar “ni un minuto para garantizar la paz”.

La chavista Delcy Rodríguez expresó también que acudió al acto “con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo” de su país luego de la que calificó como “una agresión militar ilegítima”, en referencia a los ataques de EE.UU., durante los que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Juramento en medio de una crisis política y militar

La presidenta encargada denunció que Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen como “rehenes” en Estados Unidos. También sostuvo que trabajará para llevar a Venezuela “al pedestal de honor histórico que le corresponde” como nación libre, soberana e independiente. Añadió que su objetivo es garantizar un Gobierno que ofrezca felicidad social, estabilidad política y seguridad.

El Tribunal Supremo de Justicia convocó a Rodríguez para ejercer la Presidencia encargada tras la captura del mandatario y de la diputada. Además de vicepresidenta, Rodríguez se desempeña como ministra de Hidrocarburos. En la víspera del juramento, ya presidió su primer consejo de ministros como jefa del Ejecutivo.

Reacciones internacionales y situación judicial de Maduro

En esa primera reunión de gabinete, Delcy Rodríguez designó una comisión para gestionar la liberación de Maduro y Flores en Estados Unidos. La comisión quedó presidida por Jorge Rodríguez e integrada por hijos del gobernante capturado. La presidenta encargada también anunció, a través de Telegram, una propuesta dirigida a Washington para avanzar en una “agenda de cooperación” conjunta.

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump reaccionó el domingo con exigencias directas. Demandó a Rodríguez “acceso total” a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole. Además, reveló que evalúa la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas. En una entrevista con el semanario The Atlantic, Trump advirtió que, si Rodríguez “no hace lo correcto”, enfrentará un futuro “peor” que el de Maduro.

Maduro y Flores fueron capturados durante los ataques ejecutados en Caracas y en tres estados aledaños. Este lunes comparecieron por primera vez ante un tribunal federal de Nueva York, donde se declararon no culpables de todos los cargos. La Fiscalía estadounidense acusa a Maduro de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer esos artefactos en apoyo de actividades criminales y colaboración con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.

¿Quién es Delcy Rodríguez, nueva presidenta de Venezuela?

Delcy Rodríguez se ha convertido en una de las figuras más determinantes del poder en Venezuela en un momento de máxima tensión política. Vicepresidenta ejecutiva desde 2017 y actual ministra de Hidrocarburos, su nombre aparece con fuerza como posible relevo de Nicolás Maduro, en un escenario marcado por sanciones internacionales, aislamiento diplomático y una profunda crisis institucional.

Su cercanía al círculo más duro del chavismo, el control de áreas estratégicas del Estado y su rol como principal vocera del régimen la posicionan como una pieza central ante cualquier eventual transición, una vez que Estados Unidos extrajo a Maduro a Nueva York, la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 para juzgarlo por cargos de narcoterrorismo.

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