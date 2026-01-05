El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes 5 de enero de 2026 junto a su mujer, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante el juez, en principio a las 12:00 hora local (17:00 GMT), tras ser capturado el pasado sábado en Caracas y trasladado a Nueva York.

Más noticias

El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial. La Policía tenía cortadas las calles que daban al tribunal.

Maduro y Flores fueron trasladados desde la prisión federal Metropolitana de Brooklyn (MDC) hasta un campo en las afueras de la ciudad, desde donde fueron introducidos en un helicóptero que los trasladó hasta un helipuerto cercano al tribunal federal del sur de Nueva York.

La Policía, mientras tanto, mantenía bloqueadas varias calles en los alrededores durante el operativo de seguridad.

Nicolás Maduro fue trasladado en helicóptero

El helicóptero donde viajaba el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, aterrizó en un helipuerto cerca del tribunal donde va a ser juzgado por narcotráfico.

Maduro, custodiado por agentes de la Agencia antidroga de Estados Unidos (CEA), subió con mucha dificultad al vehículo blindado que le traslada hasta el juzgado e, incluso, tuvo que ser ayudado por los agentes.

La primera comparecencia de Maduro ante la justicia está prevista a las 12:00 locales.

Detención y traslado a Estados Unidos

Maduro y Flores permanecen desde la noche del sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad. La audiencia se llevará a cabo tras el anuncio del Gobierno estadounidense sobre la captura del mandatario venezolano en Caracas, en una operación que incluyó ataques aéreos contra objetivos en Venezuela.

Según la información disponible, Maduro llegó a Nueva York la noche del sábado a bordo de un avión militar, se trasladó inicialmente a un edificio federal de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y luego ingresó al centro de detención en Brooklyn.

Cargos federales y postura del Gobierno estadounidense

En Estados Unidos, Maduro enfrenta cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos artefactos en apoyo de actividades criminales, además de presunta colaboración con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Las acusaciones fueron presentadas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y confirmadas el sábado.

Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos relacionados con presuntas labores de apoyo logístico y financiero a la misma estructura investigada, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

Medios como The New York Times y CBS informaron que es probable que ambos permanezcan en detención preventiva sin derecho a fianza mientras avanza el proceso.

En un comunicado conjunto, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, junto al Departamento de Justicia, el FBI y la Administración para el Control de Drogas, señaló que la operación requirió meses de planificación y que se realizó conforme a la ley estadounidense, en el marco de una investigación criminal en curso vinculada al narcotráfico y delitos relacionados.

Enlace externo: Nicolás Maduro

Te recomendamos