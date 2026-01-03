El Metropolitan Detention Center (MDC) Brooklyn volvió a colocarse en el centro de la atención internacional. Este centro federal de detención, ubicado en Nueva York, es el lugar donde permanecerán bajo custodia Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, mientras avanzan los procesos judiciales en su contra en Estados Unidos.

La información se conoció tras reportes de medios estadounidenses que confirmaron el arribo de un avión al aeropuerto Stewart International, a unos 97 kilómetros de Manhattan, luego de la operación anunciada por el gobierno del presidente Donald Trump.

Traslado y primera comparecencia judicial

Maduro fue trasladado desde el aeropuerto Stewart bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

El recorrido incluyó su movilización hasta el tribunal federal del Bajo Manhattan, donde se realizaría la audiencia inicial.

Maduro enfrenta cargos de narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas, incluidos en una acusación sustitutiva que actualiza imputaciones presentadas desde 2020.

Qué es el MDC Brooklyn

El Metropolitan Detention Center de Brooklyn es la única cárcel federal de Nueva York.

Fue inaugurado en 1994 y está diseñado principalmente para albergar a personas que esperan juicio o sentencia en cortes federales.

Tiene una capacidad aproximada para 1 000 internos, aunque en distintos periodos ha llegado a alojar hasta 1 600 reclusos.

Actualmente, según la Oficina Federal de Prisiones, alberga a 1 239 personas.

Por qué el MDC Brooklyn es conocido en Ecuador

En Ecuador, el nombre del MDC Brooklyn cobró notoriedad por la reclusión de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de la organización criminal Los Choneros.

El cabecilla fue extraditado a Estados Unidos en 2025 y enfrenta cargos en una corte federal de Brooklyn.

Otros detenidos de alto perfil

En los últimos años, el MDC Brooklyn ha albergado a figuras conocidas a nivel internacional. Entre ellas están Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, el empresario chino Ho Wan Kwok, el artista Sean “Diddy” Combs, Sam Bankman-Fried y Ghislaine Maxwell.

El centro también ha sido objeto de críticas por sus condiciones de detención, señaladas en años anteriores por organismos y jueces federales.

