El Gobierno de Venezuela denunció la mañana de este sábado 3 de enero de 2025 una agresión militar de Estados Unidos y afirmó que el hecho viola la Carta de las Naciones Unidas. El pronunciamiento fue difundido a través de la cuenta de Instagram de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, una de las principales voceras del Ejecutivo.

Según el comunicado, los ataques se registraron en Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira, y habrían afectado a zonas civiles y militares.

El Gobierno sostiene que estas acciones amenazan la paz y la estabilidad regional en América Latina y el Caribe, y que vulneran los principios de soberanía, igualdad jurídica de los Estados y prohibición del uso de la fuerza.

En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez exigió al Gobierno de Donald Trump una prueba de vida del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

La también ministra de Hidrocarburos informó, además, sobre la muerte de militares y civiles que se encontraban “en los distintos puntos de los ataques”, que, según la versión oficial venezolana, ocurrieron en la capital y en los estados del norte del país.

Condena de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a Estados Unidos

“Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo que ha cobrado la vida de funcionarios militares, que se convierten en mártires de nuestra patria, y que ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles”, expresó Rodríguez, de acuerdo con información de la agencia EFE.

Por su parte, Trump confirmó este sábado, en un mensaje publicado en la red social Truth Social, que Estados Unidos llevó a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro”, y aseguró que tanto el mandatario como su esposa fueron “capturados y sacados por aire del país”.

La operación en suelo venezolano

El presidente de Estados Unidos afirmó que la operación se realizó “en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos” y anunció que ofrecerá más detalles en una rueda de prensa prevista para las 11:00 (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago, en Florida.

El anuncio de Trump se produjo pocas horas después de que se reportaran explosiones y el sobrevuelo de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

Hasta el momento, no se han presentado pruebas públicas que confirmen la captura de Maduro ni una verificación independiente de las muertes reportadas por el Gobierno venezolano.

La comunidad internacional no se ha pronunciado oficialmente sobre estos hechos, que podrían escalar la tensión diplomática y tener repercusiones regionales.

Con información de EFE