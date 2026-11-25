Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

El Gobierno de Colombia atribuyó a un acto de terrorismo el apagón que afecta a los departamentos de Nariño y Putumayo, en el suroeste del país, y a sectores del sur del Cauca, Huila y Caquetá. El Ejecutivo aseguró que responderá ante los responsables y que tomará medidas para proteger a la población y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.

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El ministro de Defensa, Jorge Mora, y el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se pronunciaron sobre la emergencia eléctrica este martes 24 de noviembre de 2026. Ambos anunciaron acciones para enfrentar el hecho y recuperar el suministro de energía. El mandatario, además, ordenó implementar un plan especial para proteger la infraestructura energética del país.

Gobierno anuncia medidas frente al ataque a la infraestructura eléctrica

El Ministro de Defensa rechazó las acciones que provocaron la interrupción del servicio eléctrico y advirtió que el Estado responderá para evitar nuevas afectaciones a la ciudadanía.

“No permitiremos que los terroristas sigan afectando a la población ni atenten contra servicios esenciales. Nuestra respuesta será contundente siempre que sea para proteger a los colombianos, garantizar la seguridad y actuar con toda la determinación del Estado”, manifestó Mora.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella informó que impartió instrucciones para ejecutar las acciones necesarias que permitan recuperar el suministro eléctrico. También dispuso la aplicación inmediata de un plan especial de defensa y protección de la infraestructura energética.

El mandatario señaló que su prioridad consiste en garantizar el bienestar y la seguridad de los colombianos. Además, sostuvo que el terrorismo no puede doblegar al Estado ni afectar a la población sin consecuencias.

“No permitiremos que el terrorismo doblegue al Estado ni afecte impunemente a nuestra gente”, agregó De la Espriella al referirse a la situación que atraviesan las provincias afectadas por el apagón.

Una falla simultánea desconectó dos circuitos eléctricos

La empresa Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar) reportó que el problema comenzó alrededor de las 18:30, hora local (23:30 GMT). A esa hora, los dos circuitos de 230 kilovoltios (kV) que conectan la subestación San Bernardino, ubicada en el departamento del Cauca, con la subestación Jamondino, en Pasto, dejaron de funcionar simultáneamente.

Cedenar explicó que esta infraestructura representa la principal conexión de Nariño con el Sistema Interconectado Nacional (SIN). Sin embargo, cuando comunicó el incidente, la compañía todavía trabajaba para identificar las causas de la falla.

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El gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, también se refirió a la interrupción del servicio. El funcionario indicó que esperaba un pronunciamiento oficial del Centro Nacional de Despacho para conocer qué provocó el apagón.

“Estamos muy atentos al reporte del Centro Nacional de Despacho para que nos puedan informar oficialmente la causa que hoy nos tiene sin el servicio de energía eléctrica“, señaló Molina.

El gobernador explicó que el incidente ocurrió en el denominado anillo sur del país. Esta infraestructura de transmisión conecta a varios departamentos de esa región con el Sistema Interconectado Nacional.

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Mientras las autoridades buscan establecer las circunstancias del hecho, las acciones para recuperar el suministro eléctrico avanzan bajo la coordinación del Centro Nacional de Despacho (CND). Este organismo tiene a su cargo la coordinación operativa de los activos que integran el Sistema de Transmisión Nacional.

El Gobierno colombiano anunció medidas de protección para la infraestructura energética, mientras los organismos responsables coordinan las tareas destinadas a restablecer el servicio en las zonas afectadas.

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