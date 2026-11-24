Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

Un apagón afecta este martes, 24 de noviembre de 2026, a cinco departamentos del suroeste de Colombia debido a una falla de origen desconocido en dos circuitos de interconexión eléctrica. La interrupción del servicio alcanza a Nariño, Putumayo y zonas del sur del Cauca, Huila y Caquetá.

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Según informó la empresa Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar), el incidente se registró alrededor de las 18:30 hora local (23:30 GMT). La falla ocurrió simultáneamente en dos circuitos de 230 kilovoltios que conectan las subestaciones San Bernardino, en Cauca, y Jamondino, en Pasto.

Falla eléctrica deja sin energía a cinco departamentos

Esta infraestructura representa la principal conexión de Nariño con el Sistema Interconectado Nacional (SIN). Cedenar señaló que todavía trabaja para identificar las causas de la interrupción.

La compañía indicó que el restablecimiento del suministro se desarrolla bajo la coordinación del Centro Nacional de Despacho (CND). Este organismo se encarga de coordinar las operaciones de los activos del Sistema de Transmisión Nacional, según EFE.

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Gobernador de Putumayo pide explicaciones por el apagón

El gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, pidió información oficial sobre el origen del incidente. En un mensaje difundido en video, aseguró que su departamento permanece atento al reporte del Centro Nacional de Despacho.

Molina explicó que la falla se produjo en el denominado anillo sur del país. Esta infraestructura conecta a varios departamentos de la región con el sistema eléctrico nacional.

Investigan posible explosión en torres de energía en Nariño

Entretanto, medios locales informaron sobre una posible explosión en el sector de El Remolino, en Nariño. El hecho habría afectado varias torres de transmisión eléctrica.

Sin embargo, esta hipótesis todavía no cuenta con confirmación oficial. Las autoridades buscan verificar si existe alguna relación con la interrupción del servicio.

EFE señaló que la causa del apagón continúa bajo investigación, mientras avanzan las labores para recuperar el suministro eléctrico en las zonas afectadas.

Con información de EFE

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