Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

El Gobierno de Colombia solicitó el domingo 22 de noviembre de 2026, a la red social X suspender la cuenta del expresidente Gustavo Petro. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) considera que sus publicaciones podrían incitar a la violencia y promover acciones contra las instituciones del Estado.

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La petición fue enviada al equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de X. La cartera fundamentó su solicitud en un mensaje publicado por Petro el 21 de noviembre, informó EFE.

¿Por qué Colombia pide suspender la cuenta de Petro?

En su publicación, el exmandatario escribió: “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo (de la Espriella como presidente) ya”.

El mensaje estuvo acompañado de un video de un discurso pronunciado durante una manifestación en Cali, el jueves anterior. En esa intervención, Petro llamó a convertir la consigna de renuncia en una exigencia mayoritaria y pidió actuar en las calles.

El MinTIC cuestionó estas declaraciones. Según la institución, el expresidente desconoce la elección democrática del actual mandatario, quien asumió el cargo el pasado 7 de agosto.

La cartera sostuvo que X no debe convertirse en una herramienta para difundir un plan que considera antidemocrático y desestabilizador, según EFE.

Pacto Histórico denuncia persecución política

La solicitud generó críticas entre integrantes del Pacto Histórico, partido de Petro. La representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, calificó la medida como un acto de persecución.

La legisladora también acusó al Gobierno de promover la censura y afectar a los sectores de izquierda.

Por su parte, la congresista Isabel Vera consideró que la petición refleja una postura autoritaria. Además, cuestionó que se intente limitar la autonomía de quienes expresan sus opiniones en redes sociales, indicó EFE.

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Debate por la libertad de expresión en Colombia

El pedido de suspensión abrió un nuevo enfrentamiento político entre el Gobierno y sectores vinculados al expresidente. La controversia también puso en discusión los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de las plataformas digitales frente a mensajes que puedan incitar a la violencia.

Con información de EFE

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