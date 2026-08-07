Colombia cambia de rumbo: Petro entrega el poder a de la Espriella

Colombia vive este viernes, 7 de agosto de 2026, un cambio de Gobierno que rompe con varias tradiciones institucionales. Gustavo Petro deja la Presidencia y Abelardo de la Espriella asumirá el cargo para el periodo 2026-2030 en una ceremonia que se celebrará en Cali, lejos de la capital del país.

EFE informó que será la primera vez que un presidente constitucional tome posesión en una ciudad distinta de Bogotá, en una decisión que el nuevo Gobierno presenta como un símbolo de descentralización y fortalecimiento de las regiones.

El acto tendrá lugar en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y contará con la presencia del rey Felipe VI de España y al menos ocho mandatarios latinoamericanos, además de ministros de Relaciones Exteriores y otras autoridades internacionales. Según EFE, la ceremonia será más sencilla que las tradicionales y reunirá a representantes de distintos países, entre ellos el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Se rompe una tradición con la ceremonia en Cali

El equipo organizador aseguró que la elección de Cali busca acercar las instituciones a los territorios y enviar un mensaje de protagonismo para las regiones.

Inicialmente, De la Espriella pretendía jurar el cargo en una guarnición militar de Popayán como homenaje a las Fuerzas Militares, pero esa opción fue descartada debido a la alerta naranja por la actividad del volcán Puracé.

Tras recibir la banda presidencial, el nuevo mandatario tampoco ofrecerá su primer discurso en el recinto de la investidura. En cambio, se trasladará al Batallón Pichincha del Ejército, donde dirigirá su primer mensaje al país.

Se marca una distante transición entre Petro y De la Espriella

La transmisión del poder también ha estado marcada por la falta de acercamientos entre el presidente saliente y el entrante. Petro no ofreció el tradicional mensaje de despedida y ha cuestionado el resultado electoral, mientras que De la Espriella anunció que no gobernará desde la Casa de Nariño, edificio que pretende convertir en un museo.

Se plantea un nuevo modelo de Gobierno desde las regiones

De la Espriella aseguró que su administración tendrá como principales centros de trabajo ciudades como Barranquilla, Cali y Medellín. De acuerdo con EFE, esta estrategia busca reforzar la presencia del Ejecutivo fuera de Bogotá y dar un papel más activo a las regiones durante los próximos cuatro años.

Con información de EFE

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