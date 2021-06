Camión atropella a varios manifestantes en marcha del Orgullo Gay

Mientras participaba en el desfile del Orgullo Gay, celebrada cada año en el mes de junio, una persona resultó muerta al ser arrollada por un camión.

El atropello sucedió en la ciudad de Wilton Manors, en el condado de Broward (Florida).

La policía local publicó en sus redes sociales que la marcha fue cancelada y reiteró que “no hay peligro para el público”.

El conductor del camión, que llevaba banderas del Orgullo Gay, fue detenido y por el momento se investigan las causas que desencadenaron el suceso, en el que resultaron heridas varias personas.

La policía de Wilton Manors pide en su cuenta de Twitter “paciencia mientras trabajamos para realizar una investigación exhaustiva y completa” del suceso.

This is believed to be the driver of the truck, he is in custody.

