Catorce atletas, entrenadores y familiares relacionados con el patinaje artístico volaban a bordo del avión accidentado el miércoles 29 de enero por la noche en Washington, según se informó este jueves.

Los atletas, entrenadores y familiares venían de Wichita (Kansas), donde había tenido lugar entre el 20 y el 26 de enero el Campeonato de Patinaje Artístico de Estados Unidos.

El consejero delegado del Club de Patinaje de Boston, Doug Zeghibe, informó en una rueda de prensa de las 14 víctimas relacionadas con el campeonato, de las que seis pertenecían a su organización.

De estas seis víctimas, dos eran jóvenes patinadores, sus madres y dos entrenadores: los campeones rusos Yevgenia Shishkova y Vadim Naumov, de los que el Kremlin ya había informado.

Yevgenia Shishkova y Vadim Naumov, además, eran esposos y fueron campeones de patinaje artístico en una competencia mundial de 1994.

“Inna Voliánskaya, ganadora del bronce en patinaje en parejas de los campeonatos de la Unión Soviética, se encontraba entre los pasajeros del avión siniestrado en Washington”, indicó la agencia estatal rusa TASS.

El canal de Telegram Shot señaló por su parte que el patinador ruso Maxim Naúmov también iba en el avión.

“Seis es un número horrible para nosotros, pero tenemos suerte y estamos agradecidos de que no hayan sido más de seis”, dijo Zeghibe, que explicó que su club envió a 18 personas a Wichita.

El patinador Jon Maravilla comentó que se salvó de abordar la aeronave porque no admitieron a su perro, y optó por hacer el viaje en automóvil.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también confirmó la presencia de ciudadanos rusos en el avión.

“Lamentablemente, estas tristes noticias se confirman. Allí también había otros compatriotas nuestros. Hoy llegan malas noticias desde Washington”, dijo.

El portavoz de la Presidencia rusa extendió sus condolencias a los familiares y allegados de los rusos que perdieron la vida en el siniestro.

