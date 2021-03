Ministro de Salud asegura que no se hará pública lista de vacunados contra el covid-19; ¿el costo de las dosis?

Hace una semana el Ministerio de Salud entregó información, inclusive la lista de vacunados contra covid-19, a la Fiscalía General del Estado. Lo aseguró este martes 9 de marzo del 2021 el titular de la Cartera, Rodolfo Farfán, al cumplir ocho días en el cargo.

Consultado sobre si encontró nombres que le hayan llamado la atención entre los beneficiarios, Farfán aseveró que no le corresponde hablar de eso, sino a las autoridades competentes. “El pedido de la Fiscalía fue que entreguemos a ellos la lista”, dijo en una entrevista en Teleamazonas.

El 29 de enero del 2021, la Fiscalía anunció el inicio de una investigación previa por tráfico de influencias en el proceso de distribución de las dosis.



Antes, abogados como los integrantes de Acción Jurídica, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Cívica Anticorrupción y gremios médicos solicitaron se difunda la supuesta lista VIP, que hizo que Juan Carlos Zevallos tuviera que dejar su cargo el 26 de febrero y un día después salir del país.



Zevallos admitió haber vacunado a su madre; además luego un radiodifusor aceptó haber accedido a la fórmula; rectores universitarios mostraron cartas a través de las que se les invitaba a ser parte de un listado oficial.



"De ningún modo la lista se hará pública. Es una competencia de la justicia, tendrá su proceso", dijo Farfán en Teleamazonas. Además que "cuando una persona se vacuna se genera una historia clínica, médica, de esa persona. Eso tiene confidencialidad, hay datos públicos dentro del Plataforma de Registro de Atención en Salud (PRAS), sistema informático del Ministerio, entregados a autoridades de control".



¿Cuánto le cuesta al Estado las dosis contra covid?



El ministro Farfán se negó a proporcionar información sobre cuánto paga el Estado por cada una de las dosis de las diferentes farmacéuticas. Insistió en que hay cláusulas de confidencialidad en los contratos firmados, que impiden dar esa información. "Tenemos 20 millones de vacunas negociadas, para lo cual se han destinado USD 200 millones".



Farfán, como ya lo hizo el lunes 8 de marzo, manifestó que no habrá listas VIP. "Vamos a considerar dos aspectos importantes, exposición al virus y letalidad". Aseguró que en la fase cero ya se vacunó al 100% de adultos mayores en centros gerontológicos. No quedó claro si ya se vacunó al 100% del personal médico. Lo dijo y también que se ha puesto en contacto con gremios médicos para que le indiquen quiénes aún no reciben las dosis.



Sobre el pedido de municipios como el de Guayaquil de apertura para acceder a la compra directa de vacunas, dijo que ya les indicaron los requisitos. Deben enviarles una carta a manera de solicitud y una carta, de la casa farmacéutica que les venderá las dosis. Y la certificación de que las vacunas que pretenden traer están certificadas por la FDA, EMA o centros de alta vigilancia de la OMS.