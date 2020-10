Mauricio Espinel: ‘Arriesgan la vida del vulnerable de la familia’

LEA TAMBIÉN

En Pichincha, el número de contagios sigue en aumento. Y se aproxima un feriado, por Difuntos y la Independencia de Cuenca, que suele reunir a las familias. El infectólogo Mauricio Espinel alertó sobre los riesgos de visitar a familiares y más personas con quienes no se convive. Y no respetar medidas de bioseguridad como uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social.

¿Qué deberían evaluar los ciudadanos antes de decidir qué hacer en los días libres por el feriado de noviembre?

El riesgo de infectar o infectarse de covid-19 en familia o entre amigos, ya que la base del contagio de este virus es la interacción social. De otro modo arriesgan la vida del abuelito, del enfermo con cáncer de la familia.



Pareciera que algunos creen que el parentesco brinda inmunidad. Planean visitas a los padres, reuniones. ¿Qué opina?

En Ecuador hay un componente cultural difícil de cambiar, somos una sociedad gregaria, nos gusta estar siempre juntos; no pasa lo mismo con los ingleses. Lo único que modificó este comportamiento por un mes fue el miedo a la muerte, la gente cambió, aceptó confinarse para evitar al covid. Pero ya le perdió el miedo y volvió a lo de antes.



¿Su consejo es: no se reúna en otra casa para preparar la colada morada y las guaguas de pan?

Lo ideal es que no haya más contactos. Se habla de mantenerse en una ‘burbuja social’, pueden preparar las guaguas de pan y la colada morada con los hijos y con la esposa. El problema surge si acuden a reuniones con 30 personas de la familia inclusive, pero con quienes no conviven, no saben si se están cuidando.

¿Qué factores analizar en este feriado?

Cuando se reúnen con otras personas, no convivientes, deben saber que el riesgo de contagio aumenta. Por eso hay que mantener el uso preventivo de mascarillas que reduce del 30 al 50% el peligro, analizar si es un lugar cerrado; es mejor que sea abierto o en todo caso ventilado; no quedarse mucho tiempo, si permanecen 40 minutos es más riesgoso. Hay un aerosol, gotículas, que pueden llevar el virus, que se producen al hablar, mucho más al gritar o cantar. No deberían asistir si tengo algún síntoma.



¿En Pichincha es alto el riesgo de contagio?

En Guayas hubo más infectados, un millón al menos calculo. Acá, como en la Sierra Central, hubo medidas drásticas, el encierro, por lo que debe haber más personas susceptibles al contagio de covid-19.