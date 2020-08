Guillermo Lasso pide al presidente Lenín Moreno vetar totalmente el Código de Salud

LEA TAMBIÉN

Guillermo Lasso, precandidato presidencial por Creo, pidió al presidente de la República, Lenín Moreno, vetar totalmente el Código Orgánico de la Salud (COS) aprobado por la Asamblea Nacional. A través de una carta abierta, difundida este viernes 28 de agosto del 2020, el aspirante argumenta que la normativa “atropella varios preceptos constitucionales” y afecta “la dignidad de los profesionales médicos”.

En particular, Lasso critica el artículo 201 del COS que, a su criterio, “ignora el derecho a la vida del niño por nacer, que la Constitución protege desde el momento de la concepción”. Añade que la norma abre un “espacio para la impunidad del crimen del aborto que puede ser provocado y llevado a condición de emergencia obstétrica, mediante fármacos que son ofrecidos en redes sociales”.

Carta abierta al Presidente de la República @Lenin sobre mi postura referente al Código Orgánico de Salud. pic.twitter.com/qCLIC47lJG — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) August 28, 2020



El artículo aprobado establece que serán consideradas emergencias los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente, y todas las patologías que comprometan la salud materno fetal. Además, se prohíbe a los establecimientos prestadores de servicios de salud y a las y los profesionales de la salud negar la atención de estas emergencias.



Legisladores como Sebastián Palacios, de Suma, señalaron que el Código Orgánico de la Salud no abre la puerta a la legalización del aborto y pidió que el veto presidencial se sustente en la ciencia y no en dogmas.



Lasso también critica el artículo 196 de la norma, que permite la maternidad subrogada únicamente en los casos en los que las circunstancias médicas no permitan el embarazo en la mujer. Califica al artículo como un “eufemismo" que no logra disfrazar el atentado a los derechos del niño o niña para conocer y vivir con su padre y madre “sin que se le ponga en la conflictiva situación de tener una madre legal y otra real”.



Del mismo modo, rechaza los artículos 115, 193 y 208, en donde se hace alusión al respeto a la identidad de género y la orientación sexual de las personas al momento de recibir atención en salud sexual y reproductiva. “Responden a una ideología altamente cuestionada y cuestionable, que no merece ser elevada a una legalidad que la legitime”.



Finaliza aduciendo que el artículo 22 “contiene un ataque directo a la potestad y responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos”.



El presidente Lenín Moreno tendrá 30 días para pronunciarse sobre el Código de Salud, que fue aprobado el pasado martes 25 de agosto del 2020.