Izquierda Democrática afirmó que no hará parte del Acuerdo Nacional con el Gobierno

La bancada de la Izquierda Democrática (ID) señaló que no formará parte del Acuerdo Nacional al que públicamente ha vuelto a convocar el Presidente de la República, Guillermo Lasso. En un comunicado, el partido político afirmó que el Mandaatrio "ha demostrado que no puede liderar diálogo alguno".

La asambleísta Yeseña Guamaní Vásquez, de ID, en su cuenta de Twitter manifestó que "no dialogaremos con un Gobierno que ignora el clamor de un país, cuyas necesidades básicas; salud, seguridad y empleo, no han sido atendidas".

Señaló además al presidente Lasso que "el rechazo del Ecuador no se resuelve con estrategias vacías, sino con propuestas claras y concretas'.

La ID indicó en el comunicado que el Gobierno Nacional "debe asumir las consecuencias de su improvisación y de las malas decisiones que mantienen al país en una grave crisis económica y social, especialmente en lo que respecta a la salud, seguridad, empleo y educación".

Estos aspectos "no han encontrado solución en diálogos propuestos previamente, porque jamás se han concretado en acciones que beneficien a los ecuatorianos". Así lo indicó el movimiento político.

Según la Izquierda Democrática, "mientras no existan acciones concretas a favor de los ecuatorianos, no cederemos ante estrategias que pretenden ignorar el clamor y descontento del pueblo evidenciado en las urnas".

