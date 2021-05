Investigan el castigo con una tabla de madera a estudiante de 6 años en Florida

Las autoridades de Florida (EE.UU.) investigan el castigo con una tabla que le propinaron dos maestras a una estudiante de 6 años en una escuela de Clewiston en presencia de su madre, una inmigrante latina que grabó el castigo y dijo no entender lo que pasaba debido a las barreras del idioma.

En la grabación se ve a dos mujeres, una sujetando a la menor y la otra golpeándola en los glúteos al menos 3 veces con una tabla de madera, mientras la niña grita, llora y suplica que no la golpeen.



Melissa Carter, la directora de la Escuela Primaria Central en Clewiston, y la secretaria de la escuela, Cecilia Self, enfrentan una investigación por presuntamente administrar castigo corporal, informó el canal local WINK News.



La rectoría de esta escuela del sur de Florida, en el condado Hendry, había llamado a la madre de la menor argumentando que dañó una computadora y debía pagar USD 50.

La madre que grabó el video dijo no entender lo que pasaba debido a las barreras del idioma. Foto: captura

"Comportándote y cuidando las cosas, no sigues estropeando las cosas", le dicen tras la paliza, ocurrida el pasado 13 de abril del 2021.



Cuando la madre llegó a la escuela, le mencionaron la posibilidad del castigo, pero la madre dijo que debido a la barrera del idioma no entendía el proceso.



Sin saber qué estaba pasando vio golpear "con odio" a su hija y señaló que no sabía qué hacer, porque pensó que si se rehusaba iría a la cárcel, por eso dijo que prefirió grabar para denunciar el hecho cuando se dio cuenta de que lo podía hacer.



En Florida, algunos distritos escolares permiten el castigo corporal, pero el condado de Hendry, donde ocurrió el incidente, no es uno de ellos.