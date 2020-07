Todas las camas UCI para covid-19, ocupadas en la red privada en Quito

LEA TAMBIÉN

En Pichincha, los servicios de la red privada de salud llegaron a su máxima capacidad, debido a la alta demanda de pacientes con covid-19, principalmente, en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Ana Delgado, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (Achpe), lo informó a EL COMERCIO este miércoles 1 de julio del 2020.

En la provincia, la segunda con más contagios, seis hospitales privados atienden casos de coronavirus; entre todos hay 50 camas en el área de UCI, solo 23 están destinadas a covid-19. Este 1 de julio, todas están ocupadas. Eso significa que el servicio alcanzó su límite en Quito, cabecera cantonal de la provincia de Pichincha.



Una realidad similar se registra en el área de hospitalización en donde hay 100 camas. Ninguna está libre. “Realmente la situación en Quito ya desbordó; ya no hay posibilidad de atención, hay lista de espera, es decir, gente que requiere pasar a UCI”.



¿Existe la posibilidad de ampliar el número de espacios? Delgado señala que no. “Las camas de UCI no se amplían fácilmente, ya que se requiere de una estructura, instalaciones, equipos y profesionales determinados”. Además, implica una alta inversión, por lo que “no existe una capacidad para hacerlo”.







Los hospitales públicos, saturados en Quito



La red pública de salud también llegó a su capacidad máxima. Por ejemplo, el Hospital Quito Sur, del Seguro Social, que mantiene su atención exclusiva de casos de covid-19, atendió hasta el lunes 29 de junio a 12 557 pacientes con sintomatología respiratoria. De ellos 2 706 fueron ingresados y 1 074 dieron positivo para la nueva cepa de coronavirus. Hasta esa fecha todas las camas estaban ocupadas.



Una realidad similar se vive en el Carlos Andrade Marín, que atiende pacientes con y sin covid-19. Hasta el martes 30 de junio, 171 de las 175 camas de hospitalización estaban ocupadas. Mientras que los 63 puestos de UCI estaban copados. Estas cifras varían constantemente.



En las unidades del Ministerio de Salud, la ocupación llegó a su límite. El lunes 29 de junio del 2020, de 107 camas de UCI en marzo-abril se pasó a 255, de las cuales todas están ocupadas, al igual que las camas de hospitalización.



Quito reporta un aumento de contagios de covid-19 desde el inicio del semáforo amarillo el 3 de junio del 2020. Según el COE de Pichincha, el 3 de junio el Distrito Metropolitano registraba 3 842 casos de la enfermedad. El martes 30 de junio los casos confirmados habían llegado a 6 571 (contabilizados desde el inicio de la pandemia). Eso significa un incremento del 71%. Asimismo, las muertes por la enfermedad en la ciudad pasaron de 305 decesos el miércoles 3 de junio a 464 defunciones el martes 30 (fallecidos totales desde el inicio de la pandemia), eso significa un aumento del 50,8%.





¿Qué pasa con la derivación de hospitales públicos?



La Directora Ejecutiva de Achpe además señaló que debido a la compleja situación actual que se vive en el país las derivaciones entre la red pública y privada son “nulas”. “Nosotros tenemos la apertura, pero no tenemos camas. Estamos en dificultades desde hace un mes. Hicimos varias acciones, pero desde la semana pasada la situación es muy complicada”.



Delgado además hizo un llamado a las autoridades sanitarias para que refuercen las campañas de prevención ciudadanas. Además instó a que se fortalezca la vigilancia comunitaria, con el objetivo de captar los casos a tiempo y hacer los respectivos cercos epidemiológicos. Así se evitarán más infectados.





