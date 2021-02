Herramienta dice cuándo debería recibir vacuna contra el covid-19, en Ecuador

La calculadora de priorización de la vacuna contra covid-19 es una herramienta dinámica, creada por un grupo de investigadores de One Health de la Universidad de Las Américas (UDLA), de Quito, y la doctora ecuatoriana Shazia Ruybal, del Walter and Eliza Hall Institute for Epidemiology, en Australia. A través de ella se busca medir la vulnerabilidad de las personas, para decidir cuán rápido necesitan que se les administre la dosis.

Raúl Fernández es parte del equipo de expertos que desarrollaron el algoritmo numérico. "Después de que una persona responde a ciertas preguntas devuelve un número entre 0 y 1000, que ayuda a saber si está en el grupo prioritario para la vacunación contra este coronavirus”, explica este especialista en matemáticas.



En total son 17 preguntas de fácil contestación. Entre ellas constan: ¿es usted trabajador de salud?, ¿número de enfermedades preexistentes?, ¿ha tenido covid-19?, ¿atiende usted a pacientes con covid-19?, ¿tiene usted sobrepeso u obesidad?, ¿tiene usted equipo de protección adecuado?



Luego de que una persona contesta el cuestionario, el programa arroja respuestas. Hay tres rangos: de 0 a 40 puntos (color rojo), para aquellos en los que se muestra urgencia en recibir la dosis; de 40 a 70 (naranja), para prioridad moderada; y de 70 a 100 (verde), la señal de que deben vacunarse urgentemente. El algoritmo evalúa variables socio económicas; así como las relacionadas con covid-19 y la situación médica.



Desde el lunes 1 de febrero del 2021 es posible usar la herramienta. Hasta ayer lunes 8 de febrero han ingresado a la página más de 200 usuarios, entre ellos, personal sanitario y adultos mayores. El link del portal es: https://covid19analytics.shinyapps.io/VaccinationScore/?fbclid=IwAR1whA17LZUJE3ZJe2MITr6H8gV88Li1ROF6bJenJDXBNvHG9bnnZ6ZUWc0



Este Diario probó la herramienta digital y obtuvo un 30% de prioridad para la inoculación: porcentaje bajo. El motivo principal es que el evaluado no tenía comorbilidades o patologías existentes; tampoco obesidad ni sobrepeso. Además, no está en contacto con casos positivos para covid-19.



En Ecuador, el primer cargamento de vacunas arribó el miércoles 20 de enero del 2021. Llegaron 8 190 fórmulas de la farmacéutica Pfizer y su socio BioNtech, correspondientes a la fase cero o piloto. Aún faltan 78 000 dosis. El plan es administrar las primeras fórmulas a trabajadores sanitarios, adultos mayores y cuidadores de geriátricos.



Del total de 8 190 dosis, ya se han aplicado 6 228 a ciudadanos en las 24 provincias del Ecuador. La segunda dosis se colocará a 1 962 ciudadanos para completar su esquema de inmunización. El lote con más fórmulas llegará la próxima semana, según la Cartera de Salud, que no ha precisado qué día ni la cantidad.