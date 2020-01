Juan Guaidó logra ingresar al Parlamento venezolano pese al impedimento de la Guardia Nacional

LEA TAMBIÉN

El líder opositor venezolano Juan Guaidó y varias decenas de diputados que le respaldan como presidente del Parlamento ingresaron este martes 7 de enero de 2020 por la fuerza al Palacio Legislativo, luego de ser retenidos por casi una hora por un cordón de la Policía militarizada.

Efe constató que una veintena de Policías militares bloqueó el acceso a Guaidó y a más de 100 diputados, según las cuentas de los mismos opositores, a los que mantuvo a las puertas del Parlamento hasta que, por la fuerza, lograron abrirse paso.



Minutos antes, en el hemiciclo se desarrolló una sesión liderada por el diputado Luis Parra -que el domingo durante una controvertida sesión aseguró que había sido electo como presidente del Parlamento con el apoyo del chavismo-, en la que se debatió la escasez de combustibles que aqueja al país pese a sus ricos depósitos de petróleo, los mayores del planeta.

Guaidó dijo a periodistas que esa sesión encabezada por Parra no tenía validez, puesto que se llevó a cabo sin el quorum reglamentario de 84 diputados.



Los opositores finalmente se instalaron en el pleno, no sin una nueva refriega con la Policía militarizada, y dieron comienzo a otra sesión ordinaria, en la que no están presentes Parra o algún miembro de su directiva, ni la bancada chavista.



Después de esto, hubo corte eléctrico en el Palacio Legislativo, lo que no impidió que la sesión continuara a media luz y con las bocinas y los micrófonos apagados.



“¡Esto no es un cuartel!”, gritó a militares Guaidó sobre los hombros de parlamentarios, mientras el diputado rival Luis Parra, autoproclamado como jefe de la cámara el mismo domingo con apoyo del chavismo, dirige la sesión dentro del Congreso, en Caracas.



El líder opositor lideró este martes una caravana con varias decenas de diputados que intentarán ingresar al Parlamento, solo dos días después de que la Policía militarizada impidiera el paso a la Cámara al propio Guaidó y a varios legisladores que le apoyan.



EFE constató que Guaidó y varias decenas de diputados opositores se reunieron desde temprano en la sede en Caracas del partido Acción Democrática, y que luego abordaron autobuses y vehículos privados para dirigirse al Parlamento, donde una directiva liderada por el legislador Luis Parra, elegida el domingo pasado con el respaldo del chavismo, convocó a sesiones.



El mismo día, horas después de que Parra asegurara que fue elegido como presidente del Parlamento, Guaidó presidió una improvisada sesión en la sede de un periódico venezolano, sin la presencia de los diputados chavistas, y señaló que resultó reelegido en el cargo de jefe de la Cámara, con 100 votos.

La caravana fue detenida en el camino por algunos cordones policiales, lo que obligó a Guaidó a abandonar su vehículo y abrir el paso por la fuerza.



Cerca de media hora después, Guaidó y los opositores llegaron hasta las puertas del Parlamento, donde un cordón de la Policía militarizada los mantiene retenidos y les impide el acceso.



"Esto no es un cuartel (militar), esto es la Asamblea Nacional (AN, Parlamento)", dijo Guaidó a un responsable de la Policía militar, con el que mantuvo una larga disputa verbal.



En paralelo, las sesiones del pleno habían comenzado tras asegurar la directiva liderada por Luis Parra que había el quorum reglamentario de 84 legisladores, imposible de completar sin los 100 legisladores que dice Guaidó que le respaldan como jefe de la Cámara.



El opositor William Barrientos dijo a periodistas antes de abandonar la sesión que no había quorum y que los opositores se instalarían fuera del Parlamento para legislar este martes.