Los envíos de paquetes suben por San Valentín; ha crecido 15% frente al 2020

Las empresas de paquetería obsequian rosas preservadas a quienes usen sus servicios u ofrecen descuentos de hasta el 20% en los fletes, para impulsar las ventas en San Valentín.

En términos de facturación, es la tercera festividad más importante para las firmas de este sector, después del Viernes Negro y del Día de la Madre.



Las ventas de esta temporada representan el 15% de su facturación anual, según la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Mensajería Expresa y Courier (Asemec).



Las promociones que se aplican desde hace dos semanas son un plus para los usuarios que prefieren hacer compras al exterior para obsequiar durante el próximo 14 de febrero.



María José López adquirió, a inicios de enero, dos pares de zapatos para su esposo en una tienda en Estados Unidos.



Ella optó por esta alternativa porque le resultaba más económica. La joven, de 29 años, buscó unos zapatos similares en Ecuador, pero el precio era del doble frente al del exterior. Además, la empresa de courier le dio un descuento en el flete.



“Compré a través de la página de una empresa de paquetería y el encargo me llegó a casa en 12 días”, contó.



Xavier Moreira, en cambio, aprovechó la temporada de saldos de la primera semana de enero de este año para traer ropa, una tableta y perfumes.



Este cliente lleva usando cuatro años el servicio de paquetería durante la temporada de San Valentín.



Además, en esta fecha, también aprovecha para adelantar la compra de los regalos para el Día de la Madre y cumpleaños de su hijo de 8 años.



Las firmas formales de mensajería y paquetería aseguran que el volumen de la carga que se recibe para el 14 de febrero ha crecido un 15% frente a igual temporada del 2020.



Marcelo Arteaga, director ejecutivo de Laar Courier, dijo que este incremento se ata al buen desempeño que registra el comercio electrónico a escala nacional e internacional.



“Las personas priorizan las compras digitales, especialmente de productos que no se encuentran en el país. Además, está la comodidad de recibir todo en la casa”, explicó.



Leonardo Otatti, director de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE), señala que el crecimiento de dos dígitos que registraron en las ventas por Internet al cierre del 2020 se mantendrá este año y tendrá un efecto transversal para toda la cadena de servicios. El año pasado, el sector cerró con ventas de USD 2 300 millones.



“El mayor consumo de las familias hace que las tiendas eleven sus ventas y las empresas de distribución de carga tengan una mayor demanda”, dijo.



Entre los productos más adquiridos y traídos por servicio de paquetería están ropa, zapatos y artículos electrónicos como tabletas, computadoras y celulares, especialmente desde Estados Unidos.



Con ese comportamiento, las compañías de mensajería formal han innovado su portafolio de servicios para atender la nueva tendencia del mercado y captar más clientes en la temporada de San Valentín que, por lo general, se extiende hasta finales de febrero.



En Ultrabox se entrega una caja con rosas rojas preservadas junto a los paquetes que llegan desde el exterior.



Ximena Cevallos, gerenta general de la firma, señala que la iniciativa tiene el objetivo de fidelizar la relación con los usuarios que adquieren bienes a través de su empresa.



Además, las firmas incluyen alternativas para facilitar la compra en el exterior. Alejandro Montalvo, vocero de DHL, explicó que la compañía integra, a través de una aplicación, a 100 tiendas en Estados Unidos. “Esta herramienta permite a los usuarios adquirir diferentes productos al precio original en una sola transacción”.



Pero no solo las firmas formales aprovechan el festejo del 14 de febrero, las personas que venden espacio dentro de maletas para traer diversos productos del exterior también registran alta demanda desde mediados de enero.



Dos negocios que realizan esta actividad contaron que los clientes reciben la dirección de Estados Unidos que deben colocar para cuando realizan sus compras con tarjeta de crédito. Los precios dependen del producto y van desde USD 7,5 por libra. En artículos electrónicos el precio sube: USD 70 por celulares y USD 45 para tabletas.



El Servicio Nacional de Aduana (Senae) explica que las actividades que hacen los ‘couriers’ informales; es decir, los que traen mercadería bajo pedido a cambio de cobrar un valor por libra o kilo, están sujetas a sanción. Esta modalidad recae en la figura de defraudación aduanera. Las compañías legalmente establecidas, en cambio, están reguladas por autoridades de control.



Lo que se puede traer del exterior

​

El cliente puede traer productos con el 4x4, siempre y cuando estos pesen hasta cuatro kilos o cuesten hasta USD 400.



En el 4x4 se debe cancelar una tasa de USD 42 por importación. Al año se pueden hacer cinco de estas impor­taciones.



Esta categoría está dirigida solo para personas naturales. Es decir, las importaciones no deben tener fines comerciales.



Según la Aduana, está prohibido importar impresos publicitarios, decodificadores, dinero en efectivo, armas.