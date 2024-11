Los cortes de luz cumplen dos meses el 23 de noviembre de 2024. Durante este tiempo se han registrado distintos períodos de racionamientos eléctricos durante cada semana, pero han llegado hasta 14 horas al día. Pese a los apagones, los valores de las planillas de luz no se han reducido, según varios usuarios.

“El mes de octubre me facturan 56,60 dólares, cuando pasamos casi todo el día sin energía eléctrica. Cómo se supone que leen el medidor si no vienen al domicilio, no sé cómo generan las planillas”, señaló en su cuenta de X, Jenny AR, una usuaria de Guayaquil.

Además, agregó que puso su queja en la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel), pero aún espera la respuesta.

Asimismo, Leo Arteaga, de Manabí, publicó en la misma red social, “ir a reclamar es perder el tiempo nunca dan solución. Yo tengo tres meses pagando 140 dólares y solo me dan seis horas de luz”.

Asimismo, en Quito, la familia de Sofía Nogales se quejó porque los valores de las planillas de luz se incrementan mientras más cortes de luz hay. “En septiembre pagué 13,12 dólares, en octubre 13,83, ahora en noviembre acabo de pagar más de 14 dólares. No entiendo cómo los valores suben si no tenemos luz”, señaló.

¿Qué dicen las autoridades?

El viceministro de Electricidad, Fabián Calero, se refrió al tema este 19 de noviembre de 2024 en su cuenta de X. En un video de 1,30 señaló:

“A nivel nacional nuestras distribuidoras de energía eléctrica han recibido varios reclamos ciudadanos, quienes nos comunican sobre un incremento en el valor de sus planillas. En otros casos nos informan que pese a la suspensión de cortes programados, su valor a cancelar es igual o superior al mes anterior”, dijo.

— Ministerio de Energía y Minas Ecuador🇪🇨 (@RecNaturalesEC) November 19, 2024

Sin embargo, Calero reiteró que los valores de las tarifas eléctricas están estipulados en el pliego tarifario establecido por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad y no han variado para los sectores residenciales, comerciales e industriales.

“Las distribuidoras facturan lo que el medidor registra. El medidor refleja el consumo de kilovatios hora solo cuando la energía está en uso, es decir, se factura únicamente lo que el ciudadano consumo”, señaló.

Además, agregó que los clientes pueden comparar la lectura del mes anterior con la lectura actual que se registra en las planillas eléctricas. La diferencia entre ambas representa el consumo del periodo”, dijo.

Medidas tomadas

Calero también señaló que para mayor transparencia y debido a la preocupación ciudadana se han habilitado diferentes canales de atención al usuario en todas las distribuidoras eléctricas.

“Nuestro compromiso es que la ciudadanía pague lo justo, si encontramos errores en las lecturas los vamos a corregir y actuaremos en beneficio del usuario. Como Gobierno Nacional y como Ministerio de Energía y Minas estamos trabajando con total transparencia en este proceso”.