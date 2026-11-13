Un temblor de magnitud 3.4 se registró en la Costa de Ecuador este viernes 13 de noviembre

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Un sismo de magnitud 3.4 se registró la mañana de este viernes 13 de noviembre de 2026 en la provincia de Guayas. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 11:27:57 y tuvo una profundidad de 59 kilómetros.

El organismo ubicó el epicentro a 21,29 kilómetros de Velasco Ibarra, en Guayas. El evento recibió el código de identificación igepn2026wgpo. Hasta el momento, la cuenta del Instituto Geofísico en la red social X no registra reportes de usuarios que confirmen haber sentido el movimiento telúrico.

Los detalles del sismo registrado en Guayas

El reporte revisado del Instituto Geofísico establece que el temblor alcanzó una magnitud de 3,4 MLv. Su profundidad llegó a los 59 kilómetros, mientras que las coordenadas geográficas del evento corresponden a 0,953 grados de latitud sur y 79,801 grados de longitud oeste.

El epicentro se localizó a 21,29 kilómetros de Velasco Ibarra. Esta información permite identificar la ubicación del movimiento telúrico y sus principales características.

El registro del organismo científico también precisa la hora exacta del evento: las 11:27:57 de este viernes 13 de noviembre. El reporte no incluye testimonios de personas que hayan percibido el temblor. En la cuenta oficial del Geofísico en X tampoco aparecen publicaciones de usuarios que confirmen haber sentido el movimiento.

La información difundida por el Instituto Geofísico corresponde a un evento sísmico localizado en territorio ecuatoriano. Su reporte incluye la magnitud, profundidad, coordenadas y distancia respecto de la localidad de Velasco Ibarra.

¿Por qué tiembla en Ecuador?

Ecuador forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja geológica que concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta. Esta zona tiene aproximadamente 40 000 kilómetros de longitud y una característica forma de herradura.

En el Cinturón de Fuego convergen varias placas tectónicas. Entre ellas están las placas de Nazca, Sudamericana, Cocos, Pacífico y Filipina. El movimiento y la interacción entre estas estructuras geológicas generan condiciones para que ocurran terremotos y otros fenómenos asociados con la actividad interna de la Tierra.

En el caso de Ecuador, la actividad sísmica está relacionada principalmente con la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana. La primera se introduce por debajo de la segunda mediante un proceso geológico conocido como subducción.

Este fenómeno ocurre en el océano Pacífico y explica parte de la actividad sísmica que caracteriza al territorio ecuatoriano. La placa de Nazca continúa hundiéndose bajo la Sudamericana, una dinámica que mantiene al país expuesto a movimientos telúricos.

La ubicación geográfica de Ecuador dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico y la interacción de estas placas tectónicas explican por qué los sismos forman parte de su actividad geológica.

[REVISADO] Evento: igepn2026wgpo Ocurrido: 2026-11-13 11:27:57 Mag.: 3.4MLv Prof.: 59.0 km Lat.: 0.953° S Long.: 79.801° W Localizado: a 21.29 km de Velasco Ibarra, Guayas Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/Rw9NL6fz0z https://t.co/BQkUbKTrDK — Instituto Geofísico (@IGecuador) November 13, 2026

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