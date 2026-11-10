Temblor de magnitud 4,1 se sintió en las costas de Santa Elena este martes

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

Un movimiento sísmico con una magnitud de 4.1 en la escala local (MLv) se registró frente a las costas de Santa Elena la noche de este martes 10 de noviembre de 2026. El evento telúrico tuvo lugar a las 19:54:07 en la región litoral, según los parámetros técnicos, sumándose a la actividad tectónica que se reportó días atrás en la provincia vecina de Manabí.

Actividad sísmica registrada en las costas de Santa Elena

Los datos instrumentales confirmaron que el sismo originado cerca de las costas de Santa Elena alcanzó una magnitud de 4.1 MLv, situando su hipocentro a una profundidad de 26,0 kilómetros bajo la superficie del suelo. Esta profundidad intermedia de 26,0 km condicionó la propagación y el alcance de las ondas sísmicas generadas a las 19:54:07 a lo largo de la franja marítima y continental ecuatoriana.

Distancia geográfica respecto al cantón La Libertad

El punto focal del sismo de este 10 de noviembre fue ubicado de forma exacta a 47,93 kilómetros de distancia de la ciudad de La Libertad, en la provincia de Santa Elena. Dicha separación geográfica de casi 48 kilómetros respecto al centro poblado más próximo delimitó la zona de cobertura e influencia instrumental del movimiento.

Registro del sismo precedente en Puerto López

La sismicidad en el perfil costero ecuatoriano tuvo un antecedente cercano con el sismo reportado el pasado 7 de noviembre de 2026 a las 12:17:37. Dicho movimiento alcanzó una magnitud de 4,7 MLv a una profundidad de 31,0 kilómetros, ubicándose a 38,28 kilómetros de la localidad de Puerto López, en Manabí, con coordenadas de latitud 1.775° Sur y longitud 81.069° Oeste, completando dos eventos perceptibles en la región litoral en un lapso menor a cuatro días.

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