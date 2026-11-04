Temblor de magnitud 3.5 sacude el sur de Ecuador la mañana de este miércoles 4 de noviembre

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

Un nuevo movimiento telúrico se registró en Ecuador la mañana de este miércoles 4 de noviembre de 2026. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional reportó un sismo de magnitud 3.5 en la escala local (MLv), cuyo epicentro se ubicó a 27,53 kilómetros de Cuenca, en la provincia de Azuay.

El organismo informó que el temblor ocurrió a las 08:54:50 y alcanzó una profundidad de 76 kilómetros. El reporte identificó el evento con el código igepn2026vpyz. Además, el Instituto Geofísico habilitó un formulario para que las personas indiquen si sintieron el movimiento en sus localidades.

El sismo ocurrió a 27,53 kilómetros de Cuenca

El reporte revisado del Instituto Geofísico detalla las características del movimiento telúrico registrado durante las primeras horas de este miércoles. La magnitud alcanzó los 3.5 grados en la escala local y el evento tuvo una profundidad de 76 kilómetros.

Las coordenadas geográficas del sismo corresponden a 3,147 grados de latitud sur y 79,036 grados de longitud oeste. El organismo ubicó el epicentro a 27,53 kilómetros de Cuenca, una de las principales ciudades de la región austral del país.

El Instituto Geofísico también invitó a la ciudadanía a informar si percibió el movimiento. Para ello, habilitó un enlace en el que los habitantes pueden registrar su experiencia y reportar si sintieron el temblor.

Este tipo de reportes permite recopilar información sobre la percepción de los movimientos telúricos en las zonas cercanas al epicentro y otros sectores. En este caso, el organismo difundió el registro correspondiente al evento de la mañana del 4 de noviembre.

Las personas que sintieron el sismo pueden ingresar al siguiente enlace para completar el formulario: Reporte de percepción del sismo del Instituto Geofísico.

[REVISADO] Evento: igepn2026vpyz Ocurrido: 2026-11-04 08:54:50 Mag.: 3.5MLv Prof.: 76.0 km Lat.: 3.147° S Long.: 79.036° W Localizado: a 27.53 km de Cuenca, Azuay Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/j3aA3IF9h0 https://t.co/sZFl6oyx8E — Instituto Geofísico (@IGecuador) November 4, 2026

Un sismo de magnitud 5,6 se registró en Colombia

Un día antes, el martes 3 de noviembre de 2026, el Instituto Geofísico también reportó información sobre un movimiento telúrico ocurrido en Colombia. El temblor alcanzó una magnitud de 5.6 y tuvo su epicentro en el municipio de Chaparral, en el departamento de Tolima, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento ocurrió a las 04:13 y registró una profundidad inferior a los 30 kilómetros. El primer boletín del Servicio Geológico Colombiano estableció una magnitud de 5.3. Sin embargo, el organismo actualizó posteriormente la información y elevó el registro a 5.6.

El temblor también se sintió en Bogotá, la capital colombiana. Durante la madrugada, las alarmas de varios edificios se activaron y despertaron a sus residentes. El movimiento generó preocupación entre los habitantes por su intensidad.

La poca profundidad del sismo contribuyó a que las personas percibieran el movimiento con claridad en diferentes zonas. Hasta el reporte inicial, las autoridades no habían informado sobre víctimas ni daños materiales relacionados con este evento.

Así, los reportes sísmicos de los últimos dos días incluyen un movimiento de magnitud 3.5 cerca de Cuenca y otro de magnitud 5.6 en territorio colombiano, con epicentro en Chaparral.

[REVISADO] Evento: igepn2026vnuf Ocurrido: 2026-11-03 04:13:20 Mag.: 5.9M Prof.: 25.0 km Lat.: 3.931° N Long.: 75.670° … Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/z1oxA6oaqu Fuente Oficial Colombia: https://t.co/RRzdHqZ5AF – https://t.co/SdC2GeVmFB https://t.co/1vGCMdNRa9 — Instituto Geofísico (@IGecuador) November 3, 2026

Te recomendamos