Temblor de 3.2 se registró en la Amazonía de Ecuador este miércoles 7 de octubre

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Un temblor de magnitud 3.2 se registró este miércoles 7 de octubre de 2026 en Ecuador. El Instituto Geofísico reportó el movimiento a las 11:06:05, según la información revisada del evento identificado como igepn2026tqzf.

El epicentro se ubicó a 3,18 kilómetros de Puyo, en la provincia de Pastaza. El reporte señala que el movimiento ocurrió a una profundidad de 173 kilómetros. El Instituto Geofísico localizó el evento en las coordenadas 1,515° S y 77,984° W.

El temblor ocurrió cerca de Puyo

De acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico, el evento alcanzó una magnitud de 3.2 MLv. El organismo registró el movimiento a las 11:06:05 de este miércoles 7 de octubre.

La ubicación del sismo corresponde a las cercanías de Puyo, en Pastaza. El Instituto Geofísico estableció una distancia de 3,18 kilómetros respecto de esa ciudad.

El reporte también detalla la profundidad del movimiento. El sismo ocurrió a 173 kilómetros bajo la superficie. Las coordenadas proporcionadas por el organismo corresponden a 1,515° de latitud sur y 77,984° de longitud oeste.

El evento recibió la identificación igepn2026tqzf dentro del registro del Instituto Geofísico. La información publicada corresponde a un reporte revisado del movimiento registrado durante la mañana.

Usuarios no reportaron haberlo sentido

Tras el reporte del sismo, los usuarios en redes sociales no realizaron comentarios sobre si percibieron o no el movimiento en sus localidades.

Entre las reacciones registradas, una persona confirmó que el sismo no se sintió en Guayaquil. Esa fue la única referencia sobre la percepción del movimiento que aparece en la información proporcionada.

El reporte del Instituto Geofísico establece así los principales datos del evento: magnitud de 3.2 MLv, una profundidad de 173 kilómetros y una localización a 3,18 kilómetros de Puyo, en Pastaza.

Hasta la información disponible, tampoco se registraron en redes sociales otros comentarios de usuarios que señalaran haber percibido el movimiento en distintas localidades del país. La única referencia mencionada corresponde a Guayaquil, donde una persona indicó que no sintió el sismo.

[PRELIMINAR] Evento: igepn2026tqzf Ocurrido: 2026-10-07 11:06:07 Mag.: 4.1M Prof.: 178.0 km Lat.: 1.633° S Long.: 77.994° W Localizado: a 15.56 km de Puyo, Pastaza Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/XSinDfjyyM https://t.co/zzHD3HHuO2 — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 7, 2026

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