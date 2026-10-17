Temblor de 4.2 sacude a una provincia de la Amazonía de Ecuador este 17 de octubre

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Un temblor de magnitud 4.2 se registró la madrugada de este sábado 17 de octubre de 2026 en la provincia de Zamora Chinchipe, en el sur de la Amazonía ecuatoriana. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional confirmó el evento en su reporte revisado.

El movimiento telúrico ocurrió a las 05:53:12 y tuvo una profundidad de 69 kilómetros. Según el organismo, el epicentro se localizó a 3,18 kilómetros de Zamora, capital provincial.

El reporte preliminar del mismo evento registró una profundidad de 67 kilómetros. La actualización posterior precisó las características del sismo y su ubicación.

Temblor de magnitud 4.2 sacude a una provincia de la Amazonía de Ecuador

Antes del temblor en Zamora Chinchipe, el Instituto Geofísico informó sobre otros movimientos telúricos en el país. El viernes 16 de octubre, a las 23:01, se registró un sismo de magnitud 1.9, con una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se ubicó a 7,59 kilómetros de Pelileo, en la provincia de Tungurahua.

[REVISADO] Evento: igepn2026uivy Ocurrido: 2026-10-17 05:53:12 Mag.: 4.2MLv Prof.: 69.0 km Lat.: 4.063° S Long.: 78.977° W Localizado: a 3.18 km de Zamora, Zamora Chinchipe Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/uBvagEQjyt https://t.co/xg4tpQYXXJ — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 17, 2026

¿Qué hacer durante un temblor en Ecuador?

Ante un temblor, las autoridades recomiendan mantener la calma y actuar con rapidez para reducir el riesgo de lesiones. Estas son las principales medidas de seguridad:

Si estás dentro de una vivienda o edificio: agáchate, cúbrete y sujétate. Busca refugio debajo de una mesa resistente y protege la cabeza y el cuello.

agáchate, cúbrete y sujétate. Busca refugio debajo de una mesa resistente y protege la cabeza y el cuello. Aléjate de las ventanas: evita los vidrios, los espejos, los muebles que puedan caer y los objetos pesados.

evita los vidrios, los espejos, los muebles que puedan caer y los objetos pesados. No corras hacia las salidas: durante el movimiento, no uses ascensores ni intentes bajar por las escaleras.

durante el movimiento, no uses ascensores ni intentes bajar por las escaleras. Si estás en la calle: busca un espacio abierto, lejos de edificios, postes, cables eléctricos y árboles que puedan caer.

busca un espacio abierto, lejos de edificios, postes, cables eléctricos y árboles que puedan caer. Si conduces: detente en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles, edificios y cables eléctricos, y permanece dentro del vehículo hasta que termine el movimiento.

detente en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles, edificios y cables eléctricos, y permanece dentro del vehículo hasta que termine el movimiento. Después del temblor: revisa si hay personas heridas, verifica posibles daños y prepárate para eventuales réplicas. Si el inmueble presenta daños estructurales, sal con precaución cuando sea seguro y no regreses hasta recibir indicaciones de las autoridades.

También es importante tener a mano una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, botiquín, documentos esenciales y medicamentos necesarios.

Para conocer información actualizada sobre los sismos en Ecuador, consulta los reportes oficiales del Instituto Geofísico y sigue las indicaciones de los organismos de respuesta.