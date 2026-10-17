Temblor de 4.2 sacude a una provincia de la Amazonía de Ecuador este 17 de octubre

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Un temblor de magnitud 4.2 se registró la madrugada de este sábado 17 de octubre de 2026 en la provincia de Zamora Chinchipe, en el sur de la Amazonía ecuatoriana. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional confirmó el evento en su reporte revisado.
El movimiento telúrico ocurrió a las 05:53:12 y tuvo una profundidad de 69 kilómetros. Según el organismo, el epicentro se localizó a 3,18 kilómetros de Zamora, capital provincial.
El reporte preliminar del mismo evento registró una profundidad de 67 kilómetros. La actualización posterior precisó las características del sismo y su ubicación.
Antes del temblor en Zamora Chinchipe, el Instituto Geofísico informó sobre otros movimientos telúricos en el país. El viernes 16 de octubre, a las 23:01, se registró un sismo de magnitud 1.9, con una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se ubicó a 7,59 kilómetros de Pelileo, en la provincia de Tungurahua.
[REVISADO] Evento: igepn2026uivy Ocurrido: 2026-10-17 05:53:12 Mag.: 4.2MLv Prof.: 69.0 km Lat.: 4.063° S Long.: 78.977° W Localizado: a 3.18 km de Zamora, Zamora Chinchipe Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/uBvagEQjyt https://t.co/xg4tpQYXXJ— Instituto Geofísico (@IGecuador) October 17, 2026
Ante un temblor, las autoridades recomiendan mantener la calma y actuar con rapidez para reducir el riesgo de lesiones. Estas son las principales medidas de seguridad:
También es importante tener a mano una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, botiquín, documentos esenciales y medicamentos necesarios.
Para conocer información actualizada sobre los sismos en Ecuador, consulta los reportes oficiales del Instituto Geofísico y sigue las indicaciones de los organismos de respuesta.
El temblor se registró a 3,18 kilómetros de Zamora, en Zamora Chinchipe. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional reportó el movimiento telúrico la madrugada del sábado 17 de octubre de 2026.
El sismo tuvo una magnitud de 4,2. El reporte revisado del Instituto Geofísico confirmó esa magnitud y una profundidad de 69 kilómetros.
El temblor ocurrió a las 05:53:12 del sábado 17 de octubre de 2026. El evento se localizó cerca de Zamora, capital de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe.
Entre los eventos reportados constan un sismo de magnitud 1,9 cerca de Pelileo, el viernes 16 de octubre, y otro de magnitud 4,8 en el océano Pacífico, el jueves 15 de octubre. El Instituto Geofísico también informó sobre un movimiento de magnitud 2,1 cerca de Pelileo el miércoles 14 de octubre.