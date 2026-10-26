Temblor sacude Cañar y se siente en cuatro provincias

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Un temblor sacudió Cañar y genera alarma en diversas localidades del país tras registrarse un sismo de magnitud 4.0 MLv a las 22:55 de este lunes 26 de octubre de 2026. Aunque el epicentro se ubicó en territorio cañari, la energía liberada provocó que la vibración se extendiera hacia distintos sectores del territorio nacional, incluyendo Loja, Cuenca, Santa Rosa, Durán y Guayaquil, motivando reportes de ciudadanos que experimentaron la sacudida.

Epicentro y magnitud del temblor sacude Cañar

El reporte técnico determinó una magnitud de 4.0 MLv. La hora precisa en que los sensores registraron el fenómeno correspondió a las 22:55 de este 26 de octubre de 2026, momento exacto en el cual se activaron las alertas por la propagación de las ondas en el subsuelo.

Profundidad registrada en territorio nacional

Los análisis geofísicos determinaron que la profundidad del evento alcanzó los 85.0 kilómetros. Este rango de profundidad permitió que el evento tuviera una dispersión considerable, facilitando que el sacudón viajara hacia distintas cuencas provinciales tanto de la Sierra sur como de la Costa.

[REVISADO]

Evento: igepn2026vape

Ocurrido: 2026-10-26 22:55:21

Mag.: 4.0MLv

Prof.: 85.0 km

Lat.: 2.635° S

Long.: 78.911° W

Localizado: a 9.19 km de Canar, Canar

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/RtIxlVP5HV pic.twitter.com/J8sf6YC2Di — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 27, 2026

Reportes de intensidad moderada en Loja, Cuenca y El Oro

La percepción ciudadana confirmó que el sismo no pasó desapercibido en varias urbes. Los reportes indican que la población experimentó el movimiento con una intensidad moderada. Además de sentirse en Loja y en Cuenca, este temblor sacude Cañar, el cantón Santa Rosa, perteneciente a la provincia de El Oro, donde los moradores reportaron la fuerza del sacudón nocturno.

Percepción leve del movimiento telúrico en Guayaquil

A la par de las localidades del austro, el sismo también tuvo repercusión en la provincia del Guayas. Testimonios ciudadanos señalaron que el temblor se sintió en Durán y Guayaquil, sumando a la urbe porteña a la lista de sectores donde se evidenció el alcance de la sacudida de 4.0 MLv.

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