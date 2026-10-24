Temblor de magnitud 4.6 se sintió en el sur de Ecuador este sábado 24 de octubre

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

Un sismo de magnitud 4.6 se registró la tarde de este sábado 24 de octubre de 2026 en el norte de Perú y se sintió en el sur de Ecuador. Usuarios comentaron en las redes sociales del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional que percibieron el movimiento telúrico en localidades de las provincias de El Oro y Loja.

Entre los reportes ciudadanos constan comentarios desde Santa Rosa y Zapotillo, en El Oro, así como desde Catamayo, en la provincia de Loja. El Centro Sismológico Nacional de Perú informó que el temblor ocurrió a las 15:57:01 y tuvo una magnitud de 4.6. Por su parte, el Instituto Geofísico de Ecuador reportó una magnitud de 4,4 y ubicó el evento a 54 kilómetros de Tumbes, en Perú.

El sismo se sintió en localidades del sur de Ecuador

Tras el movimiento telúrico, usuarios comentaron en las redes sociales del Instituto Geofísico ecuatoriano que sintieron el temblor en distintas localidades del sur del país.

Los reportes ciudadanos mencionaron a Santa Rosa y Zapotillo, en la provincia de El Oro, y a Catamayo, en Loja. Estos comentarios dan cuenta de que el movimiento registrado en territorio peruano también se percibió en sectores ecuatorianos cercanos a la frontera.

El Instituto Geofísico de Ecuador identificó el evento con el código igepn2026uwkj. Según su reporte revisado, el sismo ocurrió a las 15:57:05, alcanzó una magnitud de 4.4 MLv y tuvo una profundidad de 36 kilómetros.

La institución ubicó el epicentro en las coordenadas 4,055 grados de latitud sur y 80,454 grados de longitud oeste, a 54 kilómetros de Tumbes.

Por su parte, el Centro Sismológico Nacional de Perú publicó el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0749. La entidad registró el movimiento a las 15:57:01, con una magnitud de 4.6 y una profundidad de 78 kilómetros. Además, localizó el epicentro a 43 kilómetros al sureste de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar, departamento de Tumbes.

El organismo peruano reportó una intensidad máxima de III en Zorritos. Los dos informes presentan diferencias en la magnitud, la profundidad y la ubicación de referencia del evento.

El Instituto Geofísico de Ecuador habilitó un formulario para que la ciudadanía informe si sintió el temblor. El registro está disponible en este enlace.

[REVISADO] Evento: igepn2026uwkj Ocurrido: 2026-10-24 15:57:05 Mag.: 4.4MLv Prof.: 36.0 km Lat.: 4.055° S Long.: 80.454° W Localizado: a 54.0 km de Tumbes, Tumbes Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/L5BuxasSTj https://t.co/gOQdFvuCXK — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 24, 2026

Otro sismo se registró en Pastaza durante la mañana

El movimiento telúrico cerca de Tumbes fue el segundo reportado en Ecuador durante este sábado 24 de octubre. En la mañana, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó sobre un sismo de magnitud 3.7 en la provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana.

Según el reporte oficial, el temblor ocurrió a las 06:30:42 y tuvo una profundidad de 192 kilómetros. La entidad ubicó el epicentro a 19,18 kilómetros de Puyo, en las coordenadas 1,508 grados de latitud sur y 77,831 grados de longitud oeste. El organismo registró una magnitud de 3,7 MLv.

Hasta la información proporcionada para esta nota, las autoridades no habían reportado afectaciones materiales ni personales relacionadas con el sismo de Pastaza.

El Instituto Geofísico mantiene la vigilancia de la actividad sísmica en el territorio nacional. Ecuador registra movimientos telúricos debido a su ubicación geológica y a la interacción de las placas tectónicas.

El país forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja de aproximadamente 40 000 kilómetros con forma de herradura que concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta. En esta zona convergen placas como las de Nazca, Sudamericana, Cocos, Pacífico y Filipina.

En Ecuador, la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana genera actividad sísmica. La placa de Nazca se hunde debajo de la Sudamericana en un proceso conocido como subducción, que ocurre en el océano Pacífico. Esta dinámica geológica mantiene al país expuesto a movimientos telúricos.

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