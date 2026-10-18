Dos temblores se registran en Ecuador este 18 de octubre de 2026

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Dos sismos se registraron en Ecuador la tarde de este domingo 18 de octubre de 2026, según los reportes del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

Los movimientos telúricos tuvieron magnitudes de 3.6 y 2.9 y se localizaron en zonas cercanas a Chone, en Manabí, y Velasco Ibarra, en Guayas.

Los reportes del organismo detallan que los eventos ocurrieron a las 16:21:29. Sin embargo, el Instituto Geofísico publicó inicialmente uno de los registros como preliminar y posteriormente revisó el otro. Por ello, las características de cada evento deben considerarse según la información disponible.

¿Dónde se registraron los dos temblores en Ecuador?

El primer reporte, de carácter preliminar, señaló un sismo de magnitud 3.6, con una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se ubicó a 27,2 kilómetros de Chone, en la provincia de Manabí.

El segundo registro, que el Instituto Geofísico identificó como revisado, reportó una magnitud de 2.9 y una profundidad de 59 kilómetros. Este movimiento telúrico se localizó a 26,66 kilómetros de Velasco Ibarra, en Guayas.

El organismo invitó a la ciudadanía a informar si sintió alguno de los movimientos a través de su plataforma oficial. Estos reportes ayudan a recopilar información sobre la percepción del sismo en distintas localidades.

[REVISADO] Evento: igepn2026ulme Ocurrido: 2026-10-18 16:21:29 Mag.: 2.9MLv Prof.: 59.0 km Lat.: 0.850° S Long.: 79.773° W Localizado: a 26.66 km de Velasco Ibarra, Guayas Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/wURsTGpNWe https://t.co/9GU4wmrjpu — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 18, 2026

¿Qué hacer durante un temblor en Ecuador?

Ante un movimiento telúrico, las autoridades de gestión de riesgos recomiendan mantener la calma y actuar de inmediato para reducir el riesgo de lesiones.

Si una persona se encuentra dentro de una vivienda, debe agacharse, cubrirse y sujetarse. Lo recomendable es proteger la cabeza y el cuello debajo de una mesa resistente, lejos de ventanas, espejos y objetos que puedan caer. No se debe correr hacia las escaleras ni utilizar ascensores durante el movimiento.

Si está en la calle, debe alejarse de edificios, postes, cables eléctricos y fachadas. Quienes conducen deben detener el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y estructuras.

¿Qué hacer después de un sismo?

Una vez que termine el movimiento, es importante revisar si hay personas heridas y comprobar posibles daños en la vivienda. Si se percibe olor a gas, no se deben encender fósforos ni accionar interruptores eléctricos; hay que alejarse del lugar y solicitar ayuda.

También se recomienda tener preparada una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, medicamentos, linterna, radio y documentos importantes.

Para obtener información confirmada sobre los sismos, se debe consultar los canales oficiales del Instituto Geofísico y de las autoridades de gestión de riesgos.

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