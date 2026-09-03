Un temblor se registró en la Amazonía de Ecuador este jueves 3 de septiembre

El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó la mañana de este jueves 3 de septiembre de 2026 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un nuevo temblor.

El temblor se ubicó en la Amazonía

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 09:09 del jueves 3 de septiembre con una magnitud de 3.2 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 162 km desde la superficie, a una latitud de 1.804° S y a una longitud de 78.063° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 35,11 km de Puyo, en la provincia de Pastaza.

En las redes sociales del Instituto Geofísico, los usuarios comentaron sobre el sismo. Uno de ellos dijo que no sintió nada y otro, en cambio, reportó que lo sintió en Guayaquil.

Recomendaciones ante sismos

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

A pesar de la intensidad del sismo, hasta el momento las autoridades no han reportado emergencias. Ante un sismo, se recomienda mantener la calma y seguir medidas básicas de prevención para reducir riesgos tanto en el hogar como en la calle:

Si una persona se encuentra en la calle, debe alejarse de cables eléctricos.

Evitar vidrios y estructuras que puedan colapsar.

Seguir los protocolos de emergencia difundidos por el ECU 911 y organismos de socorro.

Para más información sobre sismos recientes en Ecuador y otros eventos sísmicos, consulte los reportes oficiales del Instituto Geofísico.

[REVISADO]

Evento: igepn2026rgsh

Ocurrido: 2026-09-03 09:09:45

Mag.: 3.2MLv

Prof.: 162.0 km

Lat.: 1.804° S

Long.: 78.063° W

Localizado: a 35.11 km de Puyo, Pastaza

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/wtpGv5XtpZ pic.twitter.com/68A0uKRPbZ — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 3, 2026

El miércoles 2 de septiembre, dos sismos se registraron en la madrugada

El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 00:07 del miércoles 2 de septiembre con una magnitud de 3.2 en la escala de Richter.

Este sismo se produjo a una profundidad de 23 km desde la superficie, a una latitud de 2.095° S y a una longitud de 79.206° W.

Además, el epicentro de este sismo se localizó a 12,58 km de Bucay, en la provincia de Guayas.

En las redes sociales del Instituto Geofísico, los usuarios confirmaron el sismo desde Babahoyo y otros puntos.

Los instrumentos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) registraron un segundo temblor en La Troncal, provincia de Cañar.

El evento telúrico ocurrió a las 02:02 (hora local de Ecuador Continental), con una magnitud calculada en 3.7 y una profundidad de 52 km desde la superficie.

De acuerdo con el informe oficial revisado del Instituto Geofísico (código de evento igepn2026qusi), el movimiento sísmico se localizó a 6,67 kilómetros de la ciudad de La Troncal, provincia de Cañar.

El reporte técnico situó el epicentro exacto en las coordenadas 2.364° S de latitud y 79.324° W de longitud.

Usuarios confirmaron en las redes sociales del Geofísico haber sentido el sismo. Algunos de los reportes llegaron principalmente desde Guayaquil e incluso desde Cuenca.

[REVISADO]

Evento: igepn2026reir

Ocurrido: 2026-09-02 02:02:06

Mag.: 3.7MLv

Prof.: 52.0 km

Lat.: 2.364° S

Long.: 79.324° W

Localizado: a 6.67 km de La Troncal, Canar

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/eNnxe1ofMx pic.twitter.com/oJlTkK02py — Instituto Geofísico (@IGecuador) September 2, 2026

Te recomendamos