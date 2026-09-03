Un temblor se registró en la Amazonía de Ecuador este jueves 3 de septiembre

El Instituto Geofísico (IG) de la Politécnica Nacional, a través de su sistema automático, informó la mañana de este jueves 3 de septiembre de 2026 sobre la actividad sísmica registrada y notificó sobre un nuevo temblor.
El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 09:09 del jueves 3 de septiembre con una magnitud de 3.2 en la escala de Richter.
Este sismo se produjo a una profundidad de 162 km desde la superficie, a una latitud de 1.804° S y a una longitud de 78.063° W.
Además, el epicentro de este sismo se localizó a 35,11 km de Puyo, en la provincia de Pastaza.
En las redes sociales del Instituto Geofísico, los usuarios comentaron sobre el sismo. Uno de ellos dijo que no sintió nada y otro, en cambio, reportó que lo sintió en Guayaquil.
Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.
A pesar de la intensidad del sismo, hasta el momento las autoridades no han reportado emergencias. Ante un sismo, se recomienda mantener la calma y seguir medidas básicas de prevención para reducir riesgos tanto en el hogar como en la calle:
Para más información sobre sismos recientes en Ecuador y otros eventos sísmicos, consulte los reportes oficiales del Instituto Geofísico.
[REVISADO]— Instituto Geofísico (@IGecuador) September 3, 2026
Evento: igepn2026rgsh
Ocurrido: 2026-09-03 09:09:45
Mag.: 3.2MLv
Prof.: 162.0 km
Lat.: 1.804° S
Long.: 78.063° W
Localizado: a 35.11 km de Puyo, Pastaza
Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/wtpGv5XtpZ pic.twitter.com/68A0uKRPbZ
El Instituto Geofísico informó sobre un sismo a las 00:07 del miércoles 2 de septiembre con una magnitud de 3.2 en la escala de Richter.
Este sismo se produjo a una profundidad de 23 km desde la superficie, a una latitud de 2.095° S y a una longitud de 79.206° W.
Además, el epicentro de este sismo se localizó a 12,58 km de Bucay, en la provincia de Guayas.
En las redes sociales del Instituto Geofísico, los usuarios confirmaron el sismo desde Babahoyo y otros puntos.
Los instrumentos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) registraron un segundo temblor en La Troncal, provincia de Cañar.
El evento telúrico ocurrió a las 02:02 (hora local de Ecuador Continental), con una magnitud calculada en 3.7 y una profundidad de 52 km desde la superficie.
De acuerdo con el informe oficial revisado del Instituto Geofísico (código de evento igepn2026qusi), el movimiento sísmico se localizó a 6,67 kilómetros de la ciudad de La Troncal, provincia de Cañar.
El reporte técnico situó el epicentro exacto en las coordenadas 2.364° S de latitud y 79.324° W de longitud.
Usuarios confirmaron en las redes sociales del Geofísico haber sentido el sismo. Algunos de los reportes llegaron principalmente desde Guayaquil e incluso desde Cuenca.
[REVISADO]— Instituto Geofísico (@IGecuador) September 2, 2026
Evento: igepn2026reir
Ocurrido: 2026-09-02 02:02:06
Mag.: 3.7MLv
Prof.: 52.0 km
Lat.: 2.364° S
Long.: 79.324° W
Localizado: a 6.67 km de La Troncal, Canar
Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/eNnxe1ofMx pic.twitter.com/oJlTkK02py