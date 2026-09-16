Un sismo se sintió en Ecuador la noche de este miércoles 16 de septiembre

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico (IG) reportó un sismo en Ecuador la noche de este martes 16 de septiembre de 2026. Conozca dónde fue el epicentro, su magnitud y profundidad.

El sismo en Ecuador la noche de este miércoles 16 de septiembre

A las 18:31 de este miércoles, el Instituto Geofísico reportó un sismo en Ecuador de 3.5 de magnitud y una profundidad de 22 kilómetros.

Su epicentro fue localizado a 81.13 km de Macas, Morona Santiago, cerca de la frontera con Perú.

Este es el segundo sismo que enfrenta la Amazonía con aproximadamente un día de diferencia.

El martes 15 d septiembre, a las 18:45, el Instituto Geofísico registró otro temblor en la Amazonía con 3.9 de magnitud y una profundidad de 157 kilómetros.

El epicentro fue a 23.22 kilómetros de Puyo, en la provincia de Pastaza.

Ocho ciudades de Morona Santiago sintieron un sismo registrado en Perú

El pasado lunes 14 de septiembre, a las 14:16, el Instituto Geofísico de Ecuador reportó un sismo de 5.5 en el norte de Perú, cerca de Ecuador, con una profundidad de 85 kilómetros.

Minutos después, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos preciso que el epicentro del sismo estuvo localizado a 139.63km de Gualaquiza, en Morona Santiago.

El sismo de magnitud 5.5 que se registró este lunes 14 de septiembre de 2026 fue percibido de manera leve en ocho cantones de la provincia de Morona Santiago, según el reporte de percepción de sismo sentido de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

El evento ocurrió a las 14:16 y tuvo una profundidad de 85 kilómetros. El epicentro se ubicó a 139,63 kilómetros de Gualaquiza, en Morona Santiago.

¿Dónde se sintió el sismo?

La SNGR reportó una percepción leve en los siguientes ocho cantones:

Tiwintza

Sevilla Don Bosco

Santiago

San Juan Bosco

Morona

Logroño

Limón Indanza

Gualaquiza

Sismo fue percibido como leve

De acuerdo con la clasificación utilizada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la intensidad leve corresponde a un movimiento apenas percibido y sin registrar afectaciones.

El reporte establece que, de los ocho cantones donde se sintió el sismo, los ocho fueron clasificados con intensidad leve.

La SNGR no reportó en este documento cantones con percepción moderada, fuerte o muy fuerte.