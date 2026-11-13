Municipio de Riobamba activa el teletrabajo mientras evalúa los daños del incendio

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

El Municipio de Riobamba puso en marcha medidas para mantener sus actividades luego del incendio que afectó su edificio patrimonial el jueves 12 de noviembre de 2026. La Alcaldía dispuso que sus empleados trabajen desde casa mientras evalúa las condiciones de la infraestructura. La atención a los ciudadanos continuará en otras dependencias municipales.

Este viernes 13 de noviembre, las autoridades activaron un nuevo periodo operacional para inspeccionar el inmueble y determinar las afectaciones que dejó el fuego. El Cuerpo de Bomberos de Riobamba lidera esta etapa de evaluación, que ocurre después de que los equipos de emergencia lograran controlar el incendio con el apoyo de unidades de otros cantones.

Bomberos y autoridades evalúan las afectaciones del edificio municipal

El Municipio informó que este viernes activó el puesto de comando en el tercer periodo operacional. Esta fase contempla la evaluación de la infraestructura y de los daños que sufrió el inmueble durante el incendio.

El Cuerpo de Bomberos de Riobamba encabeza las labores de inspección. La intervención cuenta con la coordinación de las instituciones que participaron en la atención de la emergencia.

La Alcaldía destacó el trabajo conjunto de los organismos que respondieron al incendio. También agradeció la colaboración y el compromiso de los equipos que atendieron la emergencia.

Según el Municipio, la coordinación entre instituciones permitió responder ante el incidente. La administración municipal reconoció especialmente a quienes trabajaron en primera línea y participaron en las tareas para proteger la vida de las personas.

El incendio comenzó cerca de las 14:50 del jueves 12 de noviembre. La emergencia movilizó a los cuerpos de bomberos de Riobamba, Penipe, Chambo, Guaranda y Mocha, según informó el ECU 911.

Durante el incidente, los equipos de emergencia evacuaron a los empleados y a las personas que permanecían dentro del edificio. Todos salieron hacia el parque Maldonado.

Las llamas afectaron al inmueble patrimonial, principalmente a una parte del techo, que terminó quemada. En el edificio también funciona la Gobernación de Chimborazo.

Durante la emergencia, funcionarios informaron que lograron rescatar documentos históricos. El Municipio, por su parte, señaló que no perdió información porque mantiene la documentación digitalizada.

Teletrabajo para los empleados y atención en otras dependencias

Los daños que sufrió la infraestructura llevaron a la Alcaldía a reorganizar sus actividades. Mientras avanzan las evaluaciones del edificio, los empleados municipales cumplirán sus jornadas mediante teletrabajo.

Esta disposición busca mantener las labores administrativas mientras las autoridades revisan las condiciones del inmueble. La medida no implica la suspensión de todos los servicios municipales, pues la atención al público continuará en otras dependencias.

La situación también motivó un pronunciamiento de la gobernadora de Chimborazo, quien anunció que las autoridades exigirán respuestas para establecer las responsabilidades relacionadas con el incendio.

La funcionaria aseguró que buscarán esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes tienen responsabilidad en el hecho. “Llegaremos a las últimas consecuencias para determinar lo que ocurrió”, manifestó.

Por ahora, el Municipio concentra sus acciones en la evaluación de los daños y en la coordinación con las instituciones que participaron en la emergencia. La inspección de este viernes permitirá revisar las afectaciones que dejó el fuego en la infraestructura patrimonial.

La Alcaldía también insistió en reconocer la respuesta de los organismos de socorro y de las instituciones que colaboraron durante el incidente. Su mensaje destacó la solidaridad y el trabajo articulado que permitió atender la emergencia registrada en la Casa Municipal de Riobamba.

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