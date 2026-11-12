Bomberos controlan el incendio en el Municipio de Riobamba sin heridos

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

El incendio en el Municipio de Riobamba registrado este jueves 12 de noviembre de 2026 ya se encuentra controlado, aunque todavía no está liquidado en su totalidad, según informó el Mayor Orlando Vallejo, del Cuerpo de Bomberos de Riobamba. En declaraciones emitidas junto a autoridades municipales, se confirmó que no existen personas heridas, que todos los bienes institucionales cuentan con una póliza de seguro vigente y que la información municipal posee respaldos digitales.

Operativo para controlar el incendio en el Municipio de Riobamba

El mayor Orlando Vallejo explicó que el fuego contaminó gran parte del techo del inmueble patrimonial antiguo, cuya estructura facilitó una combustión rápida. Para contener el incendio en el Municipio de Riobamba, entre 30 y 35 bomberos locales —apoyados por un vehículo escalera y cuerpos de bomberos aledaños, incluido personal de Ambato— ingresaron con líneas de abastecimiento y logística tras las primeras alertas ingresadas al ECU 911.

Aunque el siniestro ya está bajo control, Vallejo precisó que persisten dos puntos de calor en la parte céntrica del edificio que colinda con la Gobernación y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

Por ello, mantienen cinco unidades en la calle Tarqui, tres líneas de abastecimiento en la calle Veloz y dos líneas en la parte superior para liquidar por completo el fuego antes de iniciar la remoción de escombros. El abastecimiento de agua se ha sostenido con tanqueros de la Empresa Pública de Agua Potable y del Ejército Ecuatoriano, además de la intervención de Cruz Roja y Gestión de Riesgos.

Activación de póliza y plan de contingencia para la atención ciudadana

Por su parte, el procurador síndico del Municipio de Riobamba confirmó que todos los bienes municipales están debidamente asegurados. El funcionario anunció que entre este jueves y máximo mañana viernes ingresarán el reporte ante la aseguradora para iniciar los trámites administrativos destinados a ejecutar la póliza tras el incendio en el Municipio de Riobamba.

Adicionalmente, indicó que, en coordinación con la alcaldesa, Maritza Díaz y la Dirección de Talento Humano, elaborarán un plan de contingencia para garantizar que la atención ciudadana y las labores municipales no se vean interrumpidas. Mediante un comunicado oficial, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal reiteró que los archivos institucionales tienen respaldos digitales y estableció como punto seguro la Plaza Roja.

Funcionamiento de extintores y mando unificado en la emergencia

Durante la comparecencia ante la prensa, las autoridades señalaron que, al inicio del incidente, se activaron los extintores habilitados dentro del edificio; sin embargo, debido al material combustible del inmueble, la emergencia superó la contención interna y requirió la intervención especializada de los bomberos.

Respecto al manejo operativo, el mayor Vallejo aclaró que todas las acciones se articulan a través del Puesto de Mando Unificado encabezado por la alcaldesa de Riobamba. Asimismo, explicó que se estableció un cordón de seguridad a aproximadamente 100 metros a la redonda para proteger a la ciudadanía y evitar que la presencia de personas o medios sin autorización obstaculice las maniobras frente al incendio en el Municipio de Riobamba.

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