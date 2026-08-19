Fiscalía abre investigación sobre incendio en el centro de Riobamba

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa sobre el incendio estructural ocurrido en el centro de Riobamba el sábado 15 de agosto, informó la institución este miércoles 19 de agosto de 2026 .

El incendio de Riobamba y la investigación abierta por la Fiscalía

La tarde y noche del pasado sábado, los bomberos acudieron al centro de Riobamba para combatir un incendio que terminó afectando cinco edificaciones y aproximadamente 2 000, como informó EL COMERCIO el pasado 17 de agosto.

Aunque el incendio fue controlado y, luego, extinguido, aún no se determina las causas que lo provocaron.

La Fiscalía de Chimborazo anunció que abrió una investigaicón previa para determinar causas y, de ser el caso, presuntas responsabilidades.

Este miércoles, peritos en incendios de la Policía Nacional trabajaron de forma coordinada en varias diligencias para practicar pericias en los lugares afectados, como parte de la investigación abierta para esclarecer los hechos.

El incendio en Riobamba y su extinción

La emergencia inició a las 17:43 del sábado en la intersección de las calles 10 de Agosto y Colón, una concurrida arteria comercial cercana al Teatro León, el Colegio Maldonado y el Parque Sucre.

De acuerdo con información previa proporcionada por moradores y organismos de monitoreo, el fuego se desató en la parte superior de un inmueble donde operaba una distribuidora de plásticos y materiales inflamables, consumiendo inicialmente entre seis y siete edificaciones.

Las labores de extinción para contener el incendio en Riobamba demandaron la movilización de un contingente articulado de respuesta. La operación integró a 100 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Riobamba, 30 bomberos procedentes de otras instituciones del país, 57 servidores de la Policía Nacional y 21 uniformados de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, se emplearon más de 60 unidades entre vehículos de primera respuesta y apoyo logístico, junto con el uso de drones para rastrear puntos calientes y el suministro permanente de unos 150 000 galones de agua.

COE aprobó medidas de apoyo tras la tragedia

El COE cantonal de Riobamba aprobó que la Procuradurí y la Dirección de Gestión Financiera del Municipio evalúen la viabilidad técnica para aplicar reducciones, exoneraciones o remisiones del impuesto predial y otros tributos a favor de los afectados por el incendio.

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