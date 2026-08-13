Choque múltiple en la vía Alóag-Santo Domingo deja dos fallecidos y cuatro heridos

Un siniestro de tránsito dejó dos personas fallecidas y cuatro heridas la noche del miércoles 12 de agosto de 2026 en la vía Alóag-Santo Domingo. El hecho ocurrió cerca de las 20:25, en el sector de Tandapi, cantón Mejía, en Pichincha.

El incidente involucró a un camión, un remolque y un automóvil particular. El impacto provocó un incendio que afectó a los vehículos. El ECU911 coordinó la atención de la emergencia con paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Mejía, además de equipos de la Policía y Opevial.

El choque provocó un incendio y dejó seis víctimas

Según el reporte de la Policía Nacional de Tránsito (SIAT), el siniestro correspondió a un choque frontal longitudinal entre los tres vehículos. Luego del impacto, el camión y el automóvil se incendiaron en la vía.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar para controlar el fuego, atender a los afectados y asegurar la zona. También llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Mejía, Policía Nacional, SIAT, Medicina Legal y ambulancias.

Los paramédicos brindaron asistencia prehospitalaria a cuatro personas y luego las trasladaron a casas de salud. Entre los heridos están dos menores de edad.

Un niño de 11 años presentó traumatismo craneoencefálico y quemaduras de segundo grado. Otro niño, de 10 años, sufrió quemaduras de segundo grado en las extremidades inferiores y las manos.

Una mujer de 37 años presentó traumatismo múltiple en la rodilla y quemaduras de segundo grado. Los equipos de emergencia la trasladaron al Hospital Enrique Garcés.

Un hombre de 42 años sufrió una contusión en el tórax y traumatismos en el pie y el tobillo. Un vehículo particular lo llevó al Hospital Enrique Garcés.

El siniestro también dejó dos personas fallecidas: un hombre y una mujer que no habían sido identificados. Las autoridades trasladaron sus cuerpos a la morgue.

La Policía retuvo los tres vehículos involucrados. Luego los trasladó al patio de retención vehicular de Calderón para realizar las pericias técnicas correspondientes.

La congestión causó un segundo siniestro

Después de atender a los heridos, apagar el incendio y limpiar la calzada, los bomberos dejaron la vía habilitada y en condiciones seguras para la circulación.

Sin embargo, la congestión que se acumuló durante la atención de la emergencia provocó otro siniestro minutos después. La fila de vehículos generó un segundo percance en el sector.

En este nuevo hecho, un autobús chocó por alcance contra la parte posterior de una unidad de Trans Esmeraldas. El impacto provocó daños visibles en la estructura de uno de los automotores.

A pesar de los daños, el autobús continuó su recorrido hacia Quito sin parabrisas. Las autoridades no reportaron nuevas víctimas de gravedad por este segundo siniestro.

Ante la alta densidad de tráfico acumulada en Tandapi, las autoridades recomendaron a los conductores circular con extrema precaución por este sector de la vía Alóag-Santo Domingo.

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