Conductor de camión murió tras estrellarse contra otro vehículo pesado en la Vía Perimetral

La madrugada de este jueves 13 de agosto de 2026 se registró un siniestro de tránsito en la Vía Perimetral, en Guayaquil, que cobró la vida del conductor de un camión que transportaba bloques.

Detalles del siniestro

Según información preliminar, el camión que había salido desde Ambato para transportar bloques de cemento, se habría estrellado contra otro vehículo pesado a la altura de la cooperativa Assad Bucaram -en el sector de Pascuales- y el cerro Jordán. El siniestro se habría suscitado a las 03:00.

El fuerte impacto provocó que la cabina quede completamente destrozada y aplastada. Esto se pudo evidenciar en videos que circularon en redes sociales. Según información recabada por Ecuavisa el hombre fue trasladadas a dos casas de salud donde no fue atentido, en la tercera casa de salud donde lo llevaron se confirmó su fallecimiento.

Se desconoce el paradero del segundo vehículo que presuntamente estaría involucrado en el siniestro de tránsito.

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Congestión vehicular

El siniestro provocó una intensa congestión vehicular en la Vía Perimetral, donde la fila de vehículos se extendió por aproximadamente dos kilómetros.

Esta mañana la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) informó que continuaba el alto flujo vehicular en la Vía Perimetral, sentido hacia el sur. El desvío que conecta la Av. Francisco de Orellana con la Vía Perimetral ya se encuentra habilitado y al momento no se mantiene ningún cierre vial en el sector, informó la institución.

“Nuestros agentes de tránsito permanecen en el lugar gestionando la circulación”, expresó. Recordando a los conductores conducir con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una distancia segura.

Otro siniestro de tránsito

Un siniestro de tránsito se registró en la vía a la Costa, frente a la Universidad Politécnica Salesiana, en Guayaquil, en el sentido hacia Chongón. El hecho genera atención en este tramo de la carretera.

Agentes de tránsito se desplazaron hasta el sitio para atender la emergencia y gestionar la novedad. Hasta el momento, no se han informado detalles sobre personas heridas o las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

🚨Se registra #Siniestro de tránsito en Vía a la Costa, frente a la Universidad Politécnica Salesiana, sentido hacia Chongón.



Nuestros agentes se encuentran atendiendo la novedad en el sitio.#CiudadDeTodos pic.twitter.com/xlYyPmCAiR — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) August 13, 2026

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