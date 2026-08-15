Riobamba registra un incendio estructural en el centro este sábado 15 de agosto

Un fuerte incendio se registró en el centro de Riobamba la tarde de este sábado 15 de agosto de 2026; los bomberos intentan controlar las llamas en medio del temor de la gente por ser alcanzado por las llamas.

El incendio en el centro de Riobamba este sábado 15 de agosto

Según reportes preliminares, el incendio ya consume entre seis y siete viviendas y los bomberes no logran controlar aún las llamas.

La Policía acordonó la zona para que la ciudadanía, que se aglomeró para presenciar el humo y las llamas, no avance a la zona de peligro.

Ubicación

El incendio se produce en las calles 10 de Agosto y Colón, conocida como una zona comercial en Riobamba.

También, próximo al flagelo están el Teatro León, el Colegio Maldonado y el Parque Sucre.

Moradores señalaron que el incendio comenzó en la parte superior de una de las edificiones, que corresponde a una distribuidora de plásticos y materiales inflamables.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riegos mantiene el monitoreo y la coordinación interinstitucional para atender esta emergencia.

En videos de TikTok, los ciudadanos piden la colaboración de bomberos de otros cantones y zonas de Chimborazo por la falta de agua y recursos.