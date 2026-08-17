Incendio en Riobamba deja viviendas afectadas y moviliza a bomberos por la emergencia

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Municipal de Riobamba dispuso nuevas medidas este lunes 17 de agosto de 2026 para intervenir las viviendas y otras edificaciones afectadas por el incendio de gran magnitud registrado en el centro de la ciudad. La emergencia comenzó la tarde del sábado 15 de agosto y movilizó a bomberos de Riobamba y de otras localidades. El fuego afectó cinco casas, según el ECU 911, mientras que el área comprometida alcanzó aproximadamente 2 000 metros cuadrados.

El incendio fue controlado después de varias horas de operaciones. El ECU 911 informó que no hubo fallecidos ni personas heridas a causa directa de la emergencia, aunque tres personas recibieron atención médica por síntomas asociados a la inhalación de gases, humo y vapores. Ahora, las acciones se concentran en asegurar las estructuras, retirar escombros y evaluar los daños en los inmuebles del Centro Histórico.

Incendio en Riobamba mantiene a bomberos en viviendas afectadas por la emergencia

El COE Municipal ordenó la provisión inmediata de puntales de madera y otros materiales requeridos por el Cuerpo de Bomberos de Riobamba para apuntalar las edificaciones que presentan daños. La intervención busca asegurar las estructuras mientras avanzan las evaluaciones técnicas.

El acceso a los inmuebles con daños estructurales permanecerá restringido. Solo se permitirá el ingreso con autorización del Cuerpo de Bomberos y en coordinación con el Puesto de Mando Unificado (PMU). Las intervenciones físicas y el retiro de escombros se ejecutarán entre las 07:00 y las 18:00 o según el período operacional establecido por las autoridades.

Las restricciones también alcanzan varios tramos viales del centro de Riobamba. Permanecen cerradas la calle Larrea, desde Guayaquil hasta Primera Constituyente; 10 de Agosto, desde Colón hasta España; Primera Constituyente, desde Colón hasta España; y Cristóbal Colón, desde Primera Constituyente hasta Guayaquil.

El incendio afectó unos 2 000 metros cuadrados

La emergencia comenzó a las 17:43 del sábado 15 de agosto, en la intersección de las calles 10 de Agosto y Cristóbal Colón. Las llamas se propagaron hacia inmuebles contiguos y obligaron a desplegar equipos de respuesta de diferentes ciudades.

Según información publicada por EL COMERCIO el 16 de agosto de 2026, el incendio comprometió aproximadamente 2 000 metros cuadrados. Para controlar el fuego participaron 100 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Riobamba y otros 30 bomberos de distintas instituciones del país. También intervinieron 57 servidores de la Policía Nacional y 21 miembros de las Fuerzas Armadas.

La operación requirió más de 60 unidades entre vehículos de primera respuesta y apoyo logístico. Los equipos utilizaron drones para localizar puntos calientes y alrededor de 150 000 galones de agua durante las tareas para controlar el incendio.

Municipio desplegará maquinaria para retirar escombros

El Municipio de Riobamba movilizará maquinaria, personal operativo y cuadrillas para la limpieza y remoción de los escombros que dejó el incendio. Las tareas contarán con apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y estarán bajo supervisión del Cuerpo de Bomberos.

Paralelamente, equipos técnicos especializados inspeccionarán las edificaciones afectadas. Las evaluaciones serán tanto estructurales como patrimoniales, debido a la ubicación de los inmuebles en el centro de Riobamba. Los informes permitirán determinar las condiciones de las construcciones y definir las intervenciones posteriores.

Las causas del incendio todavía deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes. La emergencia ocurrió en una zona comercial del centro de la ciudad y obligó a evacuar la manzana mientras se desarrollaban las operaciones de respuesta.

Familias afectadas podrían recibir alivios tributarios

El COE Municipal también ordenó habilitar un canal de comunicación mediante WhatsApp para las familias afectadas y damnificadas. Por esa vía se informará sobre el avance de las evaluaciones, la asistencia social y las acciones que adopten las instituciones después del incendio.

Además, el Municipio analizará la viabilidad de aplicar beneficios tributarios a los afectados. Entre las alternativas constan una eventual reducción, exoneración o remisión del impuesto predial y de otros tributos municipales. La aplicación de esas medidas aún está bajo análisis.

Mientras continúan las evaluaciones, las autoridades mantienen restricciones en el área afectada y el acceso a los inmuebles dañados permanece sujeto a autorización de los bomberos y coordinación con el Puesto de Mando Unificado.

Preguntas frecuentes sobre el incendio en Riobamba:

❓ ¿Cuántas viviendas fueron afectadas por el incendio en Riobamba? Cinco viviendas resultaron afectadas.

Según el ECU 911, el incendio registrado desde la tarde del sábado 15 de agosto comprometió cinco casas del centro de Riobamba. El área afectada alcanzó aproximadamente 2 000 metros cuadrados. ❓ ¿Hubo personas fallecidas o heridas por el incendio? No se registraron fallecidos ni heridos a causa directa del incendio.

Tres personas recibieron atención médica por síntomas asociados con la inhalación de gases, humo y vapores durante la emergencia. ❓ ¿Qué medidas tomó el COE Municipal después del incendio? Ordenó asegurar las estructuras, restringir accesos y avanzar con la limpieza.

El COE dispuso entregar puntales de madera y otros materiales para asegurar las edificaciones dañadas. También estableció que el ingreso a inmuebles con afectaciones estructurales solo podrá realizarse con autorización de los bomberos y coordinación con el Puesto de Mando Unificado. ❓ ¿Qué calles permanecen cerradas en el centro de Riobamba? Existen restricciones en cuatro calles del sector afectado.

Los cierres comprenden tramos de Larrea, 10 de Agosto, Primera Constituyente y Cristóbal Colón. Las medidas buscan facilitar las operaciones de seguridad, evaluación estructural y retiro de escombros. ❓ ¿Qué ayuda podrían recibir las familias afectadas? El Municipio analiza asistencia y posibles alivios tributarios.

Se habilitará un canal de WhatsApp para informar a las familias sobre evaluaciones y asistencia social. Además, el Municipio estudiará una eventual reducción, exoneración o remisión del impuesto predial y otros tributos municipales, aunque estas medidas todavía no han sido aprobadas.

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