Bomberos controlan el incendio en Riobamba tras ardua labor

El Cuerpo de Bomberos de Riobamba confirmó que el incendio, reportado la tarde del sábado 15 de agosto de 2026 en el casco comercial, se encuentra plenamente controlado este domingo 16 de agosto. El flagelo de gran magnitud comprometió un área aproximada de 2 000 metros cuadrados y causó daños en diversas edificaciones del sector céntrico de la urbe andina.

Despliegue operativo y recursos contra el incendio en Riobamba

Las labores de extinción para contener el incendio en Riobamba demandaron la movilización de un contingente articulado de respuesta. La operación integró a 100 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Riobamba, 30 bomberos procedentes de otras instituciones del país, 57 servidores de la Policía Nacional y 21 uniformados de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, se emplearon más de 60 unidades entre vehículos de primera respuesta y apoyo logístico, junto con el uso de drones para rastrear puntos calientes y el suministro permanente de unos 150 000 galones de agua.

Antecedentes y zona comercial afectada

La emergencia inició a las 17:43 del sábado en la intersección de las calles 10 de Agosto y Colón, una concurrida arteria comercial cercana al Teatro León, el Colegio Maldonado y el Parque Sucre.

De acuerdo con información previa proporcionada por moradores y organismos de monitoreo, el fuego se desató en la parte superior de un inmueble donde operaba una distribuidora de plásticos y materiales inflamables, consumiendo inicialmente entre seis y siete edificaciones.

Labores actuales de enfriamiento y prevención

Aunque el flagelo ya no representa peligro de expansión, los rescatistas mantienen activo el dispositivo en la zona del siniestro. El personal técnico ejecuta tareas especializadas de enfriamiento, inspección de sectores con temperatura elevada y guardias de vigilancia para evitar posibles reigniciones entre las estructuras comprometidas.

Recomendaciones a la ciudadanía en emergencias

La institución bomberil emitió un pronunciamiento orientado a la comunidad sobre la importancia de facilitar el paso a los vehículos de socorro.

Se solicitó a los conductores despejar de forma inmediata las rutas de acceso y evitar interferir en el perímetro operacional, recordando que los retrasos viales pueden entorpecer la respuesta frente a sucesos de gravedad.

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