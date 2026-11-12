Un incendio en el Municipio de Riobamba moviliza a bomberos de cinco cantones

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

Un incendio en el Municipio de Riobamba movilizó este jueves 12 de noviembre de 2026 a unidades de socorro, seguridad y servicios básicos de varias ciudades del centro del país, obligó a evacuar tanto las oficinas municipales como las de la Gobernación de Chimborazo y motivó el anuncio de activación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal. La emergencia estructural dentro de las instalaciones del cabildo activó el despacho inmediato de equipos tras una alerta ingresada a través de la Línea Única para Emergencias 9-1-1, mientras las unidades operan en el sector del edificio municipal y la Gobernación de Chimborazo para evitar que las llamas afecten a inmuebles cercanos.

Atención al incendio en el Municipio de Riobamba y activación del COE

La atención operativa frente al incendio en el Municipio de Riobamba es coordinada desde el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Alrededor de las 15:00 de este jueves, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Riobamba emitió un comunicado oficial en el que informó que los equipos municipales y el Cuerpo de Bomberos se encuentran desplegados y trabajando de manera coordinada para atender la situación y ejecutar las acciones necesarias.

Minutos después, el cabildo anunció a través de sus canales oficiales que se activará el COE Cantonal con el objetivo de analizar las afectaciones provocadas por el fuego en el edificio municipal.

Apoyo intercantonal de los cuerpos de bomberos en el centro

Para controlar el avance del fuego en el centro de la urbe, donde las tareas se concentran en el edificio del Municipio y la Gobernación de Chimborazo, intervienen directamente tres motobombas del Cuerpo de Bomberos de Riobamba.

Debido a la magnitud del incendio en el Municipio de Riobamba, en la atención participan también unidades de los cuerpos de bomberos de los cantones vecinos de Penipe, Chambo, Guano y Mocha, además de personal bomberil desplazado desde Guaranda y efectivos de Ambato que se movilizan hacia la zona para evitar que las llamas afecten a inmuebles cercanos.

Despliegue de Policía, Empresa Eléctrica y pedido ciudadano

La secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, informó a través de su cuenta en X que las oficinas municipales y de la Gobernación fueron evacuadas, que no se reportan heridos ni atrapados y que continúa la verificación en el área.

Asimismo, detalló que se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) integrado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), la Gobernación, el Ministerio de Educación y la Cruz Roja, mientras desde la SNGR se coordinan tanqueros para abastecer las operaciones frente al incendio en el Municipio de Riobamba.

En el perímetro de la emergencia trabajan también cuatro patrulleros de la Policía Nacional y dos carros canasta de la Empresa Eléctrica Riobamba S. A. Ante el despliegue operativo, las autoridades ampliaron el cierre vial de una a dos cuadras a la redonda y pidieron a la ciudadanía evitar el sector, mantener la distancia y facilitar el paso de los equipos de emergencia. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego en las instalaciones municipales.

Antecedente reciente de otro incendio en el centro de Riobamba

Esta emergencia ocurre casi tres meses después de otro siniestro de magnitud registrado en el sector céntrico de la urbe andina, reportado el 15 de agosto de 2026. En aquella ocasión, el fuego inició a las 17:43 del sábado en la intersección de las calles 10 de Agosto y Colón —cerca del Teatro León, el Colegio Maldonado y el Parque Sucre—, tras desatarse en la parte superior de un inmueble donde operaba una distribuidora de plásticos y materiales inflamables, consumiendo entre seis y siete edificaciones.

Para contener aquel evento de agosto se movilizó a 100 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Riobamba, 30 bomberos de otras instituciones del país, 57 servidores de la Policía Nacional y 21 uniformados de las Fuerzas Armadas, junto con más de 60 vehículos, drones para rastrear puntos calientes y el suministro de unos 150 000 galones de agua.

Tras ese flagelo, el Cuerpo de Bomberos recordó a la ciudadanía y conductores la importancia de despejar de inmediato las rutas de acceso y no interferir en el perímetro operacional ante sucesos de gravedad, recomendación que vuelve a ser clave durante el actual incendio en el Municipio de Riobamba.

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