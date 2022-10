Medios aseguran que mantendrán línea editorial a pesar de amenazas en su contra

Personas en una motocicleta llegaron a las instalaciones de RTS y dispararon en contra de la fachada. Foto: Cortesía Fiscalía

Redacción Guayaquil (I)

RTS y el diario Extra afirmaron este viernes, 7 de octubre de 2022, que mantendrán su línea editorial; luego de que la sede del canal de televisión en Guayaquil fuera baleada por desconocidos que abandonaron en el lugar papeles con amenazas en contra del rotativo.

Dos personas se acercaron en una motocicleta a las instalaciones de RTS la madrugada del viernes y dispararon en contra de la fachada. Antes de huir abandonaron unos pasquines en los que amenazaban a los vendedores y al director del Extra.

“Sin duda, no deja de ser una situación preocupante. Sin embargo, queremos indicarles que nuestra única misión es la sagrada misión de informar”, dijo la presentadora Luisa Delgadillo, durante el espacio matinal de noticias del canal.

La comunicadora señaló que el país vive momentos críticos. “Nuestro compromiso es con la verdad y con informar a nuestra respetable teleaudiencia”, sostuvo.

Por su parte Peter Aguirre, editor general de diario Extra, se mostró firme en decir que este tipo de amenazas “no van a asustarnos, no nos van a amilanar, no van a bloquear nuestro trabajo”.

Señaló que mantendrán su línea editorial, tomando las precauciones del caso.

Fiscalía inició las investigaciones

La Fiscalía señaló en redes sociales que inició una investigación de oficio sobre el ataque al canal de televisión y las amenazas al periódico, sin dar mayores detalles.

La policía, por su parte, señaló que según las primeras investigaciones se determinó que el arma usada contra la estación de televisión fue un revólver. Además, están investigando las motivaciones para el ataque.

Sobre las amenazas al diario señaló que los cuerpos especializados de la policía están trabajando con el diario para conocer los detalles de este caso; esperan determinar de dónde vendrían este tipo de acciones.

Foto: Captura del Twitter de Fiscalía

En alerta las organizaciones sociales

La Fundación Periodistas Sin Cadenas hizo un llamado a las autoridades para que se activen. “De manera urgente, los mecanismos que protejan el trabajo de la prensa para ejercer nuestro oficio en libertad y con las seguridades necesarias”.

Esta organización recordó que no es la primera vez que se dan este tipo de amenazas en contra de las personas que se dedican a la comunicación social.

De manera simultánea, Fundamedios señaló que ha venido alertando consistentemente desde hace meses, sobre el “grave y continuo deterioro de las condiciones de seguridad en las que trabajan los periodistas ecuatorianos”.

Fundamedios dijo que “de aquí en adelante, hacemos directamente responsables a las autoridades de Gobierno, Policía y Fiscalía de lo que suceda con los medios de comunicación, los periodistas y los trabajadores relacionados a la distribución y venta de los medios de comunicación escritos del país”.

Foto: Captura de la cuenta de Twitter de Fundamedios

La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) también condenó la agresión al edificio del canal de televisión.

Según un comunicado de la asociación este “acto delictivo constituye un atentado a la libertad de expresión y amedrenta a miles de ecuatorianos que son parte de la comercialización de diario Extra; además, es un hecho de violencia más que experimentamos los ecuatorianos”.

La AEDEP instó “a las autoridades correspondientes y al presidente Guillermo Lasso, a investigar el acto delincuencial denunciado. Es necesario poner un alto a esta ola de violencia e inseguridad que afecta a los ecuatorianos”.

Gobierno emitió un comunicado

Por su parte, la Secretaría de Comunicación del Gobierno emitió un comunicado en el que rechazó las agresiones en contra de la prensa y expresó su solidaridad con los medios agredidos.

La Secretaría de Comunicación del Gobierno emitió un comunicado rechazando las agresiones. Foto: Cortesía

Más noticias de Ecuador en: