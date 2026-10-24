Lluvias intensas y tormentas eléctricas afectan a Guayaquil y otras ciudades de Ecuador

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 24 de octubre de 2026

Las lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas se extendieron por varias provincias de Ecuador durante la tarde y noche de este sábado 24 de octubre de 2026. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) reportó precipitaciones en Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y El Oro, entre otras zonas del Litoral. La institución advirtió que las condiciones persistirían durante las siguientes horas.

En Guayaquil, las precipitaciones estuvieron acompañadas de fuertes vientos, descargas eléctricas y acumulación de agua en algunas vías. Además, la caída de rayos en el sector de Cerro Azul provocó interrupciones en el servicio eléctrico y afectó la transmisión de varias emisoras. Las tormentas también se aproximaron a ciudades como Milagro, Babahoyo y Machala, mientras Santo Domingo registró actividad eléctrica cerca de su zona urbana.

Las lluvias provocaron alertas en Guayaquil y otras localidades

En su reporte de las 18:00, el Inamhi informó que Guayaquil, Santo Domingo, el interior de Manabí y varios sectores del Litoral soportaban lluvias intensas con tormentas eléctricas. Estos eventos constaban en la Advertencia Meteorológica No. 82, que anticipaba la continuidad de las precipitaciones.

El organismo ya había advertido, a las 16:40, que las lluvias con tormentas eléctricas persistían y se extendían por localidades de Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro, además de la estribación occidental de la cordillera. El Inamhi señaló que las condiciones continuarían durante las siguientes horas.

En el reporte de las 14:48, la institución también identificó lluvias puntuales con tormentas eléctricas en Esmeraldas, el occidente de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y sectores de la Amazonía. En esas zonas, el organismo anticipó que las precipitaciones se mantendrían durante las horas posteriores.

En Guayaquil, la lluvia cayó con fuerza en distintos sectores. La cabecera cantonal de Samborondón registró precipitaciones muy fuertes, ventarrones y tormentas eléctricas.

Según información difundida por Cupsfire, la caída de rayos en Cerro Azul, cerca de las antenas de comunicación, dejó fuera del aire a varias emisoras. El mismo reporte señaló que varios sectores se quedaron sin energía eléctrica, especialmente en la vía a la Costa y la avenida Rodríguez Bonín.

La lluvia también provocó acumulación de agua en la avenida del Bombero. En Mapasingue Oeste, cerca del mercado y en el sector de subida de la loma, unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG) avanzaron para atender una alerta de rescate relacionada con un menor que habría sido arrastrado por las aguas lluvias.

Segura EP informó que, hasta las 17:25 de este sábado 24 de octubre, las lluvias provocaron acumulación de agua en siete sectores de Guayaquil. Los puntos reportados fueron el kilómetro 5,5 de la vía a Daule; la intersección de las calles Víctor Emilio Estrada y Manuel Rendón Seminario; la avenida del Bombero; la calle Francisco Urbina Jado; la avenida John Fitzgerald Kennedy; la vía Perimetral y la avenida Honorato Vázquez; y Mapasingue Oeste, en la cooperativa 12 de Octubre. Ante estas novedades, la entidad desplegó unidades de Emapag e Interagua para atender las afectaciones.

Tormentas eléctricas se acercaron a Milagro, Babahoyo y Machala

Los reportes de seguimiento de tormentas, difundidos durante la tarde y noche, mostraron actividad eléctrica cerca de varias ciudades de la Costa.

A las 19:00, la tormenta más cercana a Milagro se ubicaba aproximadamente a siete kilómetros al oeste de Salitre, a unos 45 kilómetros del centro de Milagro. Los rayos más próximos se encontraban a unos 26 kilómetros. El sistema registró 806 descargas eléctricas en 30 minutos, por lo que mantenía su intensidad.

La tormenta avanzaba hacia el sur. Media hora antes se encontraba a unos 49 kilómetros de Milagro y luego se acercó hasta los 45 kilómetros. Si mantenía su trayectoria, pasaría aproximadamente a 40 kilómetros al oeste de la ciudad. Además, otra tormenta se encontraba a menos de 60 kilómetros.

En Babahoyo, a las 18:50, el núcleo de tormenta más cercano estaba a unos ocho kilómetros al noroeste de Salitre y a 35 kilómetros del centro de la ciudad. Los rayos más cercanos se ubicaban a unos 16 kilómetros. El sistema registró 874 descargas eléctricas en 30 minutos y mantenía su fuerza.

La tormenta se desplazaba hacia el este. Media hora antes estaba a unos 40 kilómetros de Babahoyo y luego se acercó hasta los 35 kilómetros. De conservar esa dirección, pasaría a unos 12 kilómetros al norte de la ciudad. El reporte recomendó prestar atención a los ríos y a las calles anegadas.

En Machala, la tormenta más cercana se ubicaba a unos siete kilómetros al noreste de El Guabo, a aproximadamente 21 kilómetros del centro de la capital orense. Los rayos más próximos se encontraban a unos 15 kilómetros. El sistema contabilizó 198 descargas eléctricas en 30 minutos y mostraba un fortalecimiento.

La tormenta avanzó hacia el sur. Media hora antes se encontraba a unos 32 kilómetros de Machala y después se aproximó hasta los 21 kilómetros. Si mantenía su trayectoria, pasaría a unos 19 kilómetros al este de la ciudad. También se reportó otra tormenta a menos de 60 kilómetros y chubascos en las cercanías del aeropuerto, aproximadamente 50 minutos antes del informe.

En Santo Domingo, el reporte de las 18:50 indicó que los rayos ya se encontraban a unos dos kilómetros del centro urbano. El núcleo de la tormenta estaba aproximadamente a 16 kilómetros al este de la ciudad. En 30 minutos se contabilizaron 194 descargas eléctricas. El sistema mantuvo su intensidad y permaneció casi estacionario durante la última media hora. Otra tormenta se encontraba a menos de 60 kilómetros.

Ante estas condiciones, los reportes recomendaron mantener precaución frente a posibles crecidas de ríos y acumulaciones de agua en las calles.

Por otra parte, el ECU 911 informó que, a las 18:30, registraba lluvias en los cantones Cumandá, Pallatanga, Alausí, Guano y Riobamba, en la provincia de Chimborazo. La entidad mantenía el monitoreo de las condiciones climáticas mediante su sistema de videovigilancia. En los demás cantones de la provincia no reportó novedades.

El organismo recomendó conducir con precaución y mantenerse atento a los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre las condiciones climáticas.

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