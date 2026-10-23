Una tormenta eléctrica afecta a Guayaquil

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Guayaquil registró lluvias intensas y tormentas eléctricas durante la tarde de este viernes 23 de octubre de 2026. Las precipitaciones afectaron varios sectores de la ciudad y dejaron calzada mojada en avenidas principales, según el reporte de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM).

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene una alerta por lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias de la Costa. Guayas, incluida Guayaquil, consta en nivel rojo por la previsión de precipitaciones de intensidad muy alta.

Lluvia afecta a varias avenidas de Guayaquil

La ATM reportó calzada mojada en la avenida del Bombero, la avenida Francisco de Orellana, la avenida Narcisa de Jesús y la vía Perimetral, a la altura de Los Olivos.

Estas vías forman parte de los principales corredores de circulación de la ciudad. Las precipitaciones de la tarde modificaron las condiciones del pavimento y coincidieron con la presencia de truenos en distintos sectores.

Inamhi mantiene alerta por precipitaciones en la Costa

La alerta meteorológica contempla lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del Litoral ecuatoriano. El nivel rojo para Guayaquil y gran parte de Guayas corresponde a una previsión de lluvias muy intensas.

REPORTE POR LLUVIAS 🌧️



Actualización 17h00 ⏰



Se registran las siguientes novedades en #Guayaquil como consecuencia de las lluvias; se desplegan unidades de @EmapagGye e @interagua para la atención:



📍 Sectores:



1️⃣ Cdla. Martha de Roldós, Parque Triángulo.



2️⃣ Av. Enrique… pic.twitter.com/nH2sQIqjmy — Segura EP – C5GYE (@segura_ep) October 23, 2026

Las condiciones previstas pueden variar durante el periodo de vigencia de la alerta, según la evolución de los sistemas atmosféricos. El aviso incluye varios fenómenos meteorológicos, por lo que no se limita a las precipitaciones.

Octubre registra episodios de lluvias intensas

Las precipitaciones de este viernes se suman a los episodios de lluvia intensa que marcaron octubre en Guayaquil. La ciudad enfrenta cada temporada lluviosa desafíos relacionados con la acumulación de agua en las calles y la movilidad urbana.

El contexto meteorológico también incluye la preocupación por el fenómeno de El Niño y sus posibles efectos sobre las lluvias en Ecuador. Este fenómeno climático puede alterar los patrones de precipitación en distintas regiones, aunque la intensidad y distribución de cada episodio dependen de las condiciones específicas del momento.

#Guayaquil | Debido a las fuertes lluvias registradas esta tarde, se reportan calles anegadas en el sector de Luis Alcívar y Jorge Maldonado.



📹 Desde las cámaras de videovigilancia del #ECU911Samborondón mantenemos el monitoreo permanente del sector, atentos a cualquier… pic.twitter.com/1ZZX5QB9hT — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) October 23, 2026

Tormentas eléctricas marcan la tarde en Guayas

La combinación de lluvia y actividad eléctrica caracterizó el temporal de este viernes en Guayaquil. La alerta del Inamhi incluye también ráfagas de viento y abarca otras provincias de la Costa.

El pronóstico sitúa a Guayas entre las zonas con mayor nivel de alerta por precipitaciones. La evolución del temporal durante las próximas horas dependerá de las condiciones meteorológicas que afecten al Litoral.

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