Una tormenta eléctrica afecta a Guayaquil

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Guayaquil registró lluvias intensas y tormentas eléctricas durante la tarde de este viernes 23 de octubre de 2026. Las precipitaciones afectaron varios sectores de la ciudad y dejaron calzada mojada en avenidas principales, según el reporte de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM).
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene una alerta por lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias de la Costa. Guayas, incluida Guayaquil, consta en nivel rojo por la previsión de precipitaciones de intensidad muy alta.
La ATM reportó calzada mojada en la avenida del Bombero, la avenida Francisco de Orellana, la avenida Narcisa de Jesús y la vía Perimetral, a la altura de Los Olivos.
Estas vías forman parte de los principales corredores de circulación de la ciudad. Las precipitaciones de la tarde modificaron las condiciones del pavimento y coincidieron con la presencia de truenos en distintos sectores.
La alerta meteorológica contempla lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del Litoral ecuatoriano. El nivel rojo para Guayaquil y gran parte de Guayas corresponde a una previsión de lluvias muy intensas.
Las condiciones previstas pueden variar durante el periodo de vigencia de la alerta, según la evolución de los sistemas atmosféricos. El aviso incluye varios fenómenos meteorológicos, por lo que no se limita a las precipitaciones.
Las precipitaciones de este viernes se suman a los episodios de lluvia intensa que marcaron octubre en Guayaquil. La ciudad enfrenta cada temporada lluviosa desafíos relacionados con la acumulación de agua en las calles y la movilidad urbana.
El contexto meteorológico también incluye la preocupación por el fenómeno de El Niño y sus posibles efectos sobre las lluvias en Ecuador. Este fenómeno climático puede alterar los patrones de precipitación en distintas regiones, aunque la intensidad y distribución de cada episodio dependen de las condiciones específicas del momento.
La combinación de lluvia y actividad eléctrica caracterizó el temporal de este viernes en Guayaquil. La alerta del Inamhi incluye también ráfagas de viento y abarca otras provincias de la Costa.
El pronóstico sitúa a Guayas entre las zonas con mayor nivel de alerta por precipitaciones. La evolución del temporal durante las próximas horas dependerá de las condiciones meteorológicas que afecten al Litoral.