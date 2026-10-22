Lluvias en Ecuador causan el desbordamiento de 11 ríos este jueves 22 de octubre

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Las intensas lluvias que afectan a varias zonas de Ecuador incrementaron el caudal de ríos y otros cuerpos hídricos. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó el desbordamiento de 11 de estos afluentes en distintas localidades del país, según el corte de información de las 07:00 de este jueves 22 de octubre de 2026.

Las emergencias se registraron en las provincias de Guayas, El Oro, Zamora Chinchipe, Los Ríos y Esmeraldas. Los reportes identifican los ríos y esteros desbordados, así como las parroquias, los cantones y los sectores afectados. Ante la continuidad de las precipitaciones, las autoridades mantienen el seguimiento de las emergencias y recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente cerca de las orillas de los ríos.

Guayas, El Oro y Zamora Chinchipe registran desbordamientos

En la provincia del Guayas, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos identificó tres cuerpos hídricos desbordados. El primero corresponde al río Balao, en el cantón Balao, parroquia Balao, en los sectores Bolívar y 9 de Octubre.

El segundo caso se reportó en el cantón Palestina, en la parroquia Palestina, sector Mayiya de Adentro, donde se desbordó el estero Lagarto. El tercer registro corresponde al río Tenguel, en el cantón Guayaquil, parroquia Tenguel, que afectó a varios sectores.

En El Oro, las autoridades reportaron dos desbordamientos. El río Pagua se salió de su cauce en el cantón El Guabo, parroquia Río Bonito, sector Río 7. Además, el río Chaguana se desbordó en el mismo cantón, en la parroquia Tendales, barrio 10 de Octubre.

La provincia de Zamora Chinchipe también registró una emergencia. En el cantón Yacuambi, parroquia 28 de Mayo, la quebrada Ortega Alto se desbordó en el sector Ortega Alto.

Estos reportes forman parte del balance nacional que la Secretaría difundió durante la mañana de este jueves. La institución señaló que mantiene un monitoreo permanente de las emergencias para responder de manera oportuna.

Esmeraldas y Los Ríos también reportan cuerpos hídricos desbordados

En la provincia de Los Ríos, el reporte identificó el desbordamiento del estero San Vicente, en el cantón Quinsaloma, parroquia Quinsaloma, recinto San Vicente.

Esmeraldas registra cuatro casos en el balance de Gestión de Riesgos. En el cantón Rioverde, parroquia Lagarto, el río Naranjito se desbordó en el sector Bocana de Lagarto.

Los otros tres reportes corresponden al cantón Muisne, parroquia San Gregorio, donde las autoridades identificaron desbordamientos de los ríos Sucio, Muisne y Canuto. En los tres casos, la información señala que las afectaciones abarcan varios sectores.

La continuidad de las lluvias mantiene la atención sobre las condiciones de los cuerpos hídricos en las zonas reportadas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronosticó que las precipitaciones continuarán en varias regiones de Ecuador.

Ante este escenario, las autoridades piden a la ciudadanía tomar precauciones y evitar acercarse a las orillas de los ríos. Esta recomendación busca reducir los riesgos mientras persistan las lluvias y se mantenga la posibilidad de nuevos incrementos del caudal.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos continuará con el monitoreo de las emergencias reportadas para actuar de manera oportuna. Mientras tanto, la población debe mantenerse atenta a las condiciones de su entorno y evitar exponerse a zonas cercanas a los cuerpos hídricos desbordados.

#AlertaRoja | Desde la declaratoria hasta las 23:30 del 21 de octubre se registran 519 eventos por lluvias: 147 abiertos y 372 cerrados. La SNGR mantiene el monitoreo y coordina la respuesta. 📲 Para más información, visita el visor ALÍSTATE ECUADOR: https://t.co/sGDizqugim https://t.co/qRS1DV5abP — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) October 22, 2026

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