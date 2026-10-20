Lluvias en Ecuador dejan 23 167 afectados en 22 provincias

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Las lluvias registradas desde finales de agosto provocaron inundaciones, desbordamientos de ríos y otras emergencias en distintas provincias de Ecuador. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) presentó un balance con cifras de personas afectadas y damnificadas, eventos adversos y zonas con emergencias.
Según el balance acumulado de la SNGR desde el 29 de agosto, las lluvias y otros eventos adversos afectaron a 23 167 personas en el país.
De ese total, 21 522 personas constan como afectadas y 1 645 como damnificadas. Durante el mismo periodo, la institución registró más de 392 eventos adversos en 22 provincias y tres fallecidos.
Las precipitaciones provocaron inundaciones y desbordamientos de ríos en varias provincias, entre ellas Guayas, Los Ríos, Bolívar, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.
En un reporte con corte a las 07:00 del 20 de octubre, la SNGR identificó siete cuerpos hídricos desbordados en el país.
La lista incluye el río Cristal, en Santo Domingo de los Tsáchilas; los ríos Balao, Tenguel y Vinces, además del estero Lagarto, en Guayas; y los ríos Pagua y Chaguana, en El Oro.
En Guayaquil, las precipitaciones provocaron acumulaciones de agua en calles y sectores residenciales. La Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) reportó anegamientos en 70 sectores.
En la parroquia Tenguel, el desbordamiento del río del mismo nombre inundó viviendas, calles y plantaciones bananeras. Un reporte preliminar de la SNGR estimó alrededor de 300 familias afectadas.
Las emergencias también alcanzaron a Babahoyo y Buena Fe, en Los Ríos; San Miguel y Chillanes, en Bolívar; y los cantones El Guabo y Pasaje, en El Oro.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronosticó lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la Costa y sectores de la Sierra hasta las 23:00 del jueves 22 de octubre.
Según la advertencia meteorológica número 81, los episodios más intensos podrían ocurrir durante la tarde del martes 20 de octubre, la madrugada del miércoles 21 y la tarde y noche del jueves 22.
El organismo advirtió que las precipitaciones podrían alcanzar los 100 milímetros en las zonas más vulnerables. Estas condiciones elevan el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) reportó 23 167 personas afectadas por las lluvias y otros eventos adversos desde el 29 de agosto de 2026.
Contexto: Del total, 21 522 personas constan como afectadas y 1 645 como damnificadas. En ese período también se registraron más de 392 eventos adversos en 22 provincias y tres fallecidos.
La SNGR registró más de 392 eventos adversos en 22 provincias desde el 29 de agosto de 2026.
Contexto: Las emergencias incluyeron inundaciones y desbordamientos de ríos en provincias como Guayas, Los Ríos, Bolívar, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.
La SNGR identificó siete cuerpos hídricos desbordados en un reporte con corte a las 07:00 del martes 20 de octubre de 2026.
Contexto: La lista incluyó el río Cristal, en Santo Domingo de los Tsáchilas; los ríos Balao, Tenguel y Vinces y el estero Lagarto, en Guayas; y los ríos Pagua y Chaguana, en El Oro.
Entre las provincias afectadas constan Guayas, Los Ríos, Bolívar, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Contexto: Las emergencias incluyeron acumulaciones de agua en calles y sectores residenciales, desbordamientos de ríos y afectaciones a viviendas y plantaciones.
La Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) reportó anegamientos en 70 sectores.
Contexto: Las precipitaciones provocaron acumulaciones de agua en calles y zonas residenciales de la ciudad.
Un reporte preliminar de la SNGR estimó alrededor de 300 familias afectadas por el desbordamiento del río Tenguel.
Contexto: La inundación afectó viviendas, calles y plantaciones bananeras de la parroquia Tenguel, perteneciente al cantón Guayaquil.
Se reportaron emergencias en Babahoyo y Buena Fe, en Los Ríos; San Miguel y Chillanes, en Bolívar; y El Guabo y Pasaje, en El Oro.
Contexto: Estas afectaciones se sumaron a las inundaciones y los desbordamientos registrados en otras provincias del país.