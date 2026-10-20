Lluvias en Ecuador dejan 23 167 afectados en 22 provincias

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Las lluvias registradas desde finales de agosto provocaron inundaciones, desbordamientos de ríos y otras emergencias en distintas provincias de Ecuador. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) presentó un balance con cifras de personas afectadas y damnificadas, eventos adversos y zonas con emergencias.

¿Cuántas personas afectaron las lluvias en Ecuador?

Según el balance acumulado de la SNGR desde el 29 de agosto, las lluvias y otros eventos adversos afectaron a 23 167 personas en el país.

De ese total, 21 522 personas constan como afectadas y 1 645 como damnificadas. Durante el mismo periodo, la institución registró más de 392 eventos adversos en 22 provincias y tres fallecidos.

Inundaciones y desbordamientos de ríos en Ecuador

Las precipitaciones provocaron inundaciones y desbordamientos de ríos en varias provincias, entre ellas Guayas, Los Ríos, Bolívar, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

En un reporte con corte a las 07:00 del 20 de octubre, la SNGR identificó siete cuerpos hídricos desbordados en el país.

La lista incluye el río Cristal, en Santo Domingo de los Tsáchilas; los ríos Balao, Tenguel y Vinces, además del estero Lagarto, en Guayas; y los ríos Pagua y Chaguana, en El Oro.

Lluvias e inundaciones afectan a Guayas y otras provincias

En Guayaquil, las precipitaciones provocaron acumulaciones de agua en calles y sectores residenciales. La Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) reportó anegamientos en 70 sectores.

En la parroquia Tenguel, el desbordamiento del río del mismo nombre inundó viviendas, calles y plantaciones bananeras. Un reporte preliminar de la SNGR estimó alrededor de 300 familias afectadas.

Las emergencias también alcanzaron a Babahoyo y Buena Fe, en Los Ríos; San Miguel y Chillanes, en Bolívar; y los cantones El Guabo y Pasaje, en El Oro.

Inamhi pronostica más lluvias en Ecuador hasta el 22 de octubre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronosticó lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la Costa y sectores de la Sierra hasta las 23:00 del jueves 22 de octubre.

Según la advertencia meteorológica número 81, los episodios más intensos podrían ocurrir durante la tarde del martes 20 de octubre, la madrugada del miércoles 21 y la tarde y noche del jueves 22.

El organismo advirtió que las precipitaciones podrían alcanzar los 100 milímetros en las zonas más vulnerables. Estas condiciones elevan el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

Lluvias en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántas personas resultaron afectadas por las lluvias en Ecuador en 2026? La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) reportó 23 167 personas afectadas por las lluvias y otros eventos adversos desde el 29 de agosto de 2026.

Contexto: Del total, 21 522 personas constan como afectadas y 1 645 como damnificadas. En ese período también se registraron más de 392 eventos adversos en 22 provincias y tres fallecidos. ❓ ¿Cuántos eventos adversos provocaron las lluvias en Ecuador desde finales de agosto? La SNGR registró más de 392 eventos adversos en 22 provincias desde el 29 de agosto de 2026.

Contexto: Las emergencias incluyeron inundaciones y desbordamientos de ríos en provincias como Guayas, Los Ríos, Bolívar, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. ❓ ¿Cuántos ríos y cuerpos hídricos se desbordaron en Ecuador hasta el 20 de octubre de 2026? La SNGR identificó siete cuerpos hídricos desbordados en un reporte con corte a las 07:00 del martes 20 de octubre de 2026.

Contexto: La lista incluyó el río Cristal, en Santo Domingo de los Tsáchilas; los ríos Balao, Tenguel y Vinces y el estero Lagarto, en Guayas; y los ríos Pagua y Chaguana, en El Oro. ❓ ¿Qué provincias de Ecuador registraron inundaciones y desbordamientos de ríos? Entre las provincias afectadas constan Guayas, Los Ríos, Bolívar, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Contexto: Las emergencias incluyeron acumulaciones de agua en calles y sectores residenciales, desbordamientos de ríos y afectaciones a viviendas y plantaciones. ❓ ¿Cuántos sectores de Guayaquil registraron acumulación de agua por las lluvias? La Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) reportó anegamientos en 70 sectores.

Contexto: Las precipitaciones provocaron acumulaciones de agua en calles y zonas residenciales de la ciudad. ❓ ¿Cuántas familias resultaron afectadas por el desbordamiento del río Tenguel? Un reporte preliminar de la SNGR estimó alrededor de 300 familias afectadas por el desbordamiento del río Tenguel.

Contexto: La inundación afectó viviendas, calles y plantaciones bananeras de la parroquia Tenguel, perteneciente al cantón Guayaquil. ❓ ¿Qué otros cantones de Ecuador registraron emergencias por las lluvias? Se reportaron emergencias en Babahoyo y Buena Fe, en Los Ríos; San Miguel y Chillanes, en Bolívar; y El Guabo y Pasaje, en El Oro.

Contexto: Estas afectaciones se sumaron a las inundaciones y los desbordamientos registrados en otras provincias del país.

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